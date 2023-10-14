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門前包裹遭賊捷足先登 班森賀華男損失千元

記者顏潔恩／紐約即時報導
居住在18大道交85街的23歲華男日前遭女賊盜走包裹。(谷歌地圖)
居住在18大道交85街的23歲華男日前遭女賊盜走包裹。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)社區盜竊案件頻發，班森賀一名華裔男子日前報警指出，送貨員放在門口的快遞包裹，遭一名蹲點的女竊賊盜走，導致他損失超過千元；管轄當地的市警62分局日前發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

62分局紀錄顯示，居住在18大道交85街的23歲華男於本月3日到警局報案指出，日前在蘋果公司的網站訂購一台全新電腦，原定於9月30日由美食外送平台「Uber Eats」送貨；可當日他檢查送貨信息時，發現儘管顯示貨已送到門口，他卻未見物品。

受害者經過一番折騰才得到該名司機的電話，司機隨後指出，公寓樓的一名女子自稱是物品的主人，於是便把電腦交給她，也承認當下沒有要求對方提供身分證。

受害者向警方表示，因知道貨物當日會送達，所以提前在公寓樓外等著，卻不料還是被人捷足先登；但他記得當時曾看到一輛豐田轎車在樓前經過，且還看到有一台電腦放在轎車後座，希望警方可以協助調查。

警方說，受害者損失近1400元，到場的警員無法在公寓樓前找到監控錄像，導致調查受阻，呼籲知情民眾提供線索；知情者可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

布碌崙 豐田 8大道

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