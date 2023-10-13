單車騎士死亡事故驟增 維權團體抗議

單車安全倡導團體在市政廳舉行集會，悼念今年至今死於交通事故的26名騎行者，並呼籲市府盡快採取措施保證騎行者安全。(記者許君達／攝影)

今年單車騎士死亡人數驟增，交通維權組織「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)與「交通替代」(Transportation Alternatives)近日在曼哈頓 組織了一場大規模晚間騎行及集會活動，呼籲市府和市長亞當斯 (Eric Adams)積極採取措施，保障單車騎士安全。

活動於11日晚6時30分開始，數百名單車騎士聚集在曼哈頓聯合廣場(Union Square)，其中很多人都是紐約市 單車之家(NYC Bike Family)的會員，隨後大隊騎士從廣場出發南行，騎行路線至布碌崙(布魯克林)大橋橋頭的市政廳東門外廣場結束。

今年以來，紐約市已有26名單車騎行者因交通事故而身亡，是「零傷亡願景」(Vision Zero)提出以來最為慘烈的一年。主辦方在市政廳外舉行了簡短的燭光悼念儀式，現場擺放有20個「幽靈頭盔」以及六輛漆成白色的單車，象徵著26名遇難者，頭盔的縫隙中，插著黃色的花束，周圍則擺滿蠟燭。前方地面上的黑色橫幅寫道，「市長亞當斯，你的市民正死在街道上」。部分遇難者家屬也帶著他們親人的照片在現場悼念。在場人士呼籲市長和市府立即行動，推出能夠確保騎行者安全的措施。

據了解，以喜愛騎行並積極倡導單車路權而知名的市議員萊斯勒(Lincoln Restler)也參與了騎行，但騎行結束後即自行離去，未在集會中發言。在市政廳外的集會場地旁，有至少兩名反對人士手持擴音器和直播設備，試圖嗆聲和激怒對手，並與部分騎行者發生言語衝突，引發人群圍觀。此後警察介入，將雙方隔離開，風波方才平息。

市長亞當斯13日回應稱，市府需要對單車騎士加強安全教育；他表示，「市府正在建設安全單車道網路，同時也希望加強對單車騎士的教育；我在騎單車的時候發現，有些單車騎士並未遵守交通規則。」