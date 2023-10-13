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9年前上州華人一家四口遭滅門 警重啟調查徵集線索

記者劉梓祁／紐約報導
奧伯尼福建移民一家2014年慘遭滅門，州警日前重啟調查。(取自州警局)
奧伯尼福建移民一家2014年慘遭滅門，州警日前重啟調查。(取自州警局)

紐約上州奧伯尼(Albany)一個華人家庭於九年前被發現遭遇滅門慘案，但州警政廳(NYSP)經過數年調查仍未發現線索及鎖定兇手，案件一度被認為進入停滯狀態；然而，警方於日前重新公開發布針對此案的線索徵集呼籲，期望找尋知情者協助破案。

2014年10月8日上午時分，39歲的陳錦鋒(Jin Feng Chen，音譯，下同)與37歲妻子李海燕(Jin Feng Chen)，以及10歲的長子與7歲的次子，在位於奧伯尼桂德蘭鎮(Guilderland)的家中被友人發現倒在血泊中，四名受害者的頭部和臉部均顯示遭錘子和刀具攻擊，當場被判定死亡。警方在隨後多年投入大量人力，並前往多州調查，但仍無法取得進展。

本月8日，州警在社交平台發布消息指，希望能夠獲取關於此四人全家謀殺案件的任何信息，並表示將繼續以結案為目標調查案。該案亦被稱為近年來奧伯尼地區首個「四人謀殺案」(Quadruple Murder)。

事故發生後，警方調查認為四人或在凌晨3時30分至清晨6時30分之間被殺害，但直至下午1時前後，死者同事才發現屍體。由於英語水平有限，此人需尋找他人幫忙撥打報警電話。

當時，州警刑事調查局局長科伯恩(Scott Coburn)以「非常可怕」形容事故現場。時至今日，仍未有信息解釋此四口之家如何死亡，以及現場收集到何類證據。警方亦沒有明確認定犯案武器類別，但曾考慮錘子或刀具的可能性。

州警曾對數十名潛在證人進行採訪，並收集近600條線索，其被認為在此大規模犯罪案中屬較低水平。儘管紐約市警、聯邦調查局、國土安全部等各級機構加入調查，但案件依舊懸而未決。

奧伯尼地區檢察官索亞瑞斯(David Soares)曾提出，通過提供遣返豁免權來換取案件線索，因死者所來自社區存在大量沒有合法身分的華裔工人。然而，此提議並未幫助獲得有關謀殺案的任何信息。科伯恩亦指，現場收集的DNA證據也沒有幫助揭開疑問。

據了解，遇害家庭在移民美國前生活在中國福建省，且陳錦鋒被指參與向中餐館無證客員工分發「帳外」現金和開設非法賭檔。但美國猴嶼同鄉會時任會長鄭存南曾說，涉賭指控子虛烏有，僅為提供休閒娛樂場所。

州警呼籲，若民眾有關謀殺案的任何信息，請撥打(518) 457-6811，且通話內容保密。

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