皇后區男子地鐵站 攻擊多位無辜市民

近日，皇后區一男子在地鐵上，隨意擲木頭攻擊他人，圖為男嫌照片。(市警局提供)

近日，皇后區 一男子在地鐵上，隨意擲出木頭攻擊他人，警方目前已公布這一男嫌照片，呼籲民眾提供線索。

根據紐約市 警，5日中午12時30分，一名59歲女子正在格蘭德大道(Grand Ave.)地鐵站 台上等待R線，在R線車廂中的男嫌到該站時，扔出木頭攻擊該女子，正中喉嚨，該女子被緊急送往艾姆赫斯特(Elmhurst)醫院，目前情況穩定。男嫌則留在車中。

僅僅10分鐘後，當該男嫌乘坐的R線行駛到艾姆赫斯特(Elmhurst)大道時，他故技重施，向兩名在車站等車的男子擲出木頭，所幸沒有人受傷，男嫌則仍留在車中。

2分鐘後，在行駛到到傑克森高地／羅斯福大道(Jackson Heights／Roosevelt Ave.)的地鐵站台，男嫌繼續扔出木頭攻擊站台上的56歲女子，並打中其頭部；女子被緊急送往艾姆赫斯特醫院包紮，情況穩定。男嫌再次逃脫。

市警於近日公布該男嫌照片，描述他為中等身材男子，留著捲髮，最後一次露臉時穿著黑色毛衣和黑色褲子，背橙色背包。

警方呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。