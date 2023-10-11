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紐約法拉盛買兇殺人案2被告被判有罪 刑期可達終身監禁

記者胡聲橋／紐約即時報導
法拉盛買兇殺人案被告張哲被判有罪，刑期可達終身監禁。(檢方提供)
法拉盛買兇殺人案被告張哲被判有罪，刑期可達終身監禁。(檢方提供)

法拉盛買兇殺人案兩名被告余清明(Qingming Yu，音譯，又名Allen)和張哲(Zhe Zhang,Z又名Zack)11日被判犯有雇凶殺人罪(murder for hire)和陰謀謀殺罪(Conspiracy to murder)。紐約東區聯邦法院法官阿蒙(Carol Bagley Amon)11日下午宣布了陪審團的裁決，兩名被告可能被判終身監禁。

對法拉盛買兇殺人案兩名被告余清明和張哲的庭審從9月18日開始，歷時兩周，控辯雙方於10月6日作了結案陳詞，陪審團經過兩天的商議，終於做出了一致的裁決。據說，陪審團在商議期間沒有提出任何問題，這意味著陪審團成員認為證據明確，沒有什麼爭議。

同案的另一名被告尤優早先已經認罪，並作為污點證人出庭作證，被告阿卜魯(Antony Abreu)正在等待接受審判。

2019年2月12日凌晨，受害人顧欣(Xin Gu)，在法拉盛大滿貫卡拉OK廳門口遭行刑式槍殺。顧欣原為余清明的房屋裝修公司的得力幹將，也深得余清明器重。2019年，顧欣離開余清明的公司，並帶走了原公司的人員和重要業務，引起了余清明的憤怒。在余清明的指使下，其外甥尤優找到張哲，張哲又找到殺手阿卜魯(Antony Abreu)，做了這起残忍的謀殺案。

法拉盛買兇殺人案被告余清明被判有罪，刑期可達終身監禁。(檢方提供)
法拉盛買兇殺人案被告余清明被判有罪，刑期可達終身監禁。(檢方提供)

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