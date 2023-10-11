紐約法拉盛買兇殺人案2被告被判有罪 刑期可達終身監禁

法拉盛買兇殺人案被告張哲被判有罪，刑期可達終身監禁。(檢方提供)

法拉盛 買兇殺人案兩名被告余清明(Qingming Yu，音譯，又名Allen)和張哲(Zhe Zhang,Z又名Zack)11日被判犯有雇凶殺人罪(murder for hire)和陰謀謀殺罪(Conspiracy to murder)。紐約東區聯邦法院法官阿蒙(Carol Bagley Amon)11日下午宣布了陪審團的裁決，兩名被告可能被判終身監禁。

對法拉盛買兇殺人案兩名被告余清明和張哲的庭審從9月18日開始，歷時兩周，控辯雙方於10月6日作了結案陳詞，陪審團經過兩天的商議，終於做出了一致的裁決。據說，陪審團在商議期間沒有提出任何問題，這意味著陪審團成員認為證據明確，沒有什麼爭議。

同案的另一名被告尤優早先已經認罪，並作為污點證人出庭作證，被告阿卜魯(Antony Abreu)正在等待接受審判。