法拉盛華女電單車被搶 尖叫苦追無果

警方來到現場，並詢問受害華人女子。(李啟基提供)

皇后區法拉盛 於10日發生一起搶劫案，劫匪於光天化日之下搶走一名華人 女子的電單車，引得華人女子大聲驚叫並連連追趕，奈何還是讓對方逃脫。

根據案發時在現場的紐約公共安全巡邏隊(NYPSP)副會長李啟基，此事發生在10日(周二)上午9時40分，受害華女 騎電單車到緬街和40路交叉口的新世界商城處，突然被一名男子搶走電單車，受驚的華女試圖阻止，還在被拖行一小段距離，於是放手。

皇后區法拉盛於10日發生一起搶劫案，劫匪於光天化日之下搶走一名華人女子的電單車，圖為事發現場。(李啟基提供)

該受害女子一路喊叫一路追逐，但到王子街(Prince St.)和羅斯福大道(Roosevelt Ave.)路口時，還是被甩開；李啟基的隊員見狀幫忙報警，警方很快來到現場，並詢問劫匪長相，但是受害女子因為事發時過於緊張，並未看清來人體貌特徵。據悉，該女子受輕傷，但是並無大礙。

李啟基在譴責劫匪愈發大膽的同時，也痛心周圍沒人幫忙，「所以罪犯更加大膽」，他表示將在近期召開募款會，號召社區幫助紐約公共安全巡邏隊募集更多退休警察，「白天加強巡邏，維護法拉盛治安」。

對此案能夠提供相關線索的知情民眾，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。