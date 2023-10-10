曼哈頓再傳「醫院越獄」 半天後嫌犯自己回籠

曼哈頓的西奈山醫院再次出現住院嫌犯潛逃事件。（記者許君達／攝影）

在一名華裔 嫌犯逃走案件發生後不到三個月，曼哈頓 就再次發生「醫院越獄」事件。目前，越獄嫌犯已被重新抓獲。

據警方介紹，這名名為Darryl Stevens的36歲嫌犯於9日凌晨12時40分左右，脫離監管，從位於上西區的西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)走出，向西逃走。不過，在當日下午，他又自行回到市警中城北分局(Midtown North Precinct)，要求取回個人物品，隨後被抓獲。

據悉，這名嫌犯因微竊(Petit Larceny)被捕。他此前曾有過54次被捕紀錄，其中有21次被封存。紀錄顯示，他上次被捕是在9月21日，被控罪名為刑事毀壞(Criminal Mischief)、微竊、非法持有盜竊物品(criminal possession of stolen property)以及騷擾(harassment)。他此前還曾因襲警被捕一次、涉槍犯罪被捕六次，還五次被控拘捕、六次被控「情緒失控」。

目前，尚不清楚此人到底因何而被送入醫院，又如何逃脫的。警方沒有公布更多細節，僅表示，這起事件正在「內部調查中」。

頻繁出現的「醫院越獄」事件，令警方對於嫌疑人的監管工作受到關注。就在今年8月9日，華裔嫌犯陳彥鈞(Yenchun Chen，音譯)就曾從西奈山醫院在曼哈頓中城的另一間院區(Mount Sinai Beth Israel Hospital)逃跑，潛逃了近兩個月才被抓獲。據報導，陳彥鈞將多條浴巾綁成繩索，從醫院五層的淋浴間窗口溜到地面後逃跑。