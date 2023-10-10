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14日史島槍枝回購 每件25～200元

記者胡聲橋／紐約報導
史島今年3月的槍枝回購活動，共收繳槍枝70件。(麥文瀚推特)
史島今年3月的槍枝回購活動，共收繳槍枝70件。(麥文瀚推特)

紐約市警局將與史泰登島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)以及州眾議員費爾(Charles Fall)合作，將於本月14日在史島舉辦槍枝回購活動。

據悉，該項活動為紐約市槍枝回購計畫的一部分，將於14日上午10時至下午4時，在史島湯普金斯維爾(Tompkinsville)派克街(Pike St.)15號的西奈山聯合基督教教堂(Mt. Sinai United Christian Church)舉行。

上繳槍枝的個人不會受到任何形式的提問。不僅如此，他們每上繳一把手槍或突擊步槍，就可以得到一張200元的銀行卡，如果上繳步槍、霰彈槍、與氣槍，每上繳一件武器，將得到一張價值25元的銀行卡。

根據市警總局CompStat的數據，截至9月24日，史島今年已發生22起槍擊事件，共有24人成為槍擊案的受害者，槍擊受害者人數比2022年同期減少了17%。

針對槍枝回購，麥文瀚說，社區中的非法槍枝與不需要的槍枝，讓社區變得更不安全。現金回購槍枝是我們為減少槍枝暴力而採取的多管齊下的舉措的一部分，鼓勵任何希望擺脫槍枝的人參與這個活動。

據史島地區檢察官麥文瀚辦公室統計，從2016年麥文翰上任以來，史島通過槍枝回收計畫，已經回收了近600件槍枝。今年3月份舉行的另一次槍枝回購活動共回收槍枝70件。

槍擊 紐約市 眾議員

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