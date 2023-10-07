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小偷深夜撬門謀竊華人商鋪 巡邏隊籲警惕

記者邢易霖／紐約報導
一名可疑人士深夜被發現在街邊徘徊，並嘗試撬開一家華人商鋪的鐵閘門。(公共安全巡邏隊提供)
一名可疑人士深夜被發現在街邊徘徊，並嘗試撬開一家華人商鋪的鐵閘門。(公共安全巡邏隊提供)

法拉盛最近發生一起盜竊未遂案件，一名男子深夜被發現在街邊徘徊，並嘗試撬開一家華人商鋪的鐵閘門，巡邏隊呼籲周邊民眾及社區居民提高警惕。

根據公共安全巡邏隊(NYPSP)，6日(周五)淩晨3時35分左右，有一名可疑人員被發現在法拉盛福樂大道(Fowler Ave.)附近徘徊，並嘗試撬開一家華人商鋪的鐵閘門。公共安全巡邏隊在觀察其是否有作案嫌疑，並在一個小時後報警，當警方到達時嫌疑人已逃之夭夭，不過留下了一輛可疑車輛。

小偷企圖撬開公司樓下右側的小鐵閘門。(公共安全巡邏隊提供)
小偷企圖撬開公司樓下右側的小鐵閘門。(公共安全巡邏隊提供)

據了解，這家華人商鋪主要經營健康用品和遊戲機設備，由於嫌疑人戴著口罩，攝像監控無法清晰識別其面容，警方無法判斷是否為少數族裔。目前，警方正在積極調查可疑車輛的來歷以及周圍的監控錄像，以搜集更多證據。

公共安全巡邏隊表示，華人商鋪沒有受到財產損失，但呼籲社區居民提高警惕，確保家庭和財產的安全。知情者或見到與嫌犯體貌相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華人 法拉盛 口罩

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