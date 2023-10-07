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法拉盛買兇案結案陳詞 辯方指外甥自導自演

記者顏潔恩／紐約報導
顧欣在法拉盛一家卡拉OK門口遭槍殺，圖為兇手。(警方提供)
顧欣在法拉盛一家卡拉OK門口遭槍殺，圖為兇手。(警方提供)

法拉盛買兇殺人案庭審已接近尾聲，檢控官及辯方律師6日分別進行結案陳詞，檢方指被告余清明與死者顧欣的關係並非只是工作層面，更帶有私人感情，遭遇背叛時才因備受打擊而報復，辯方律師則指出這一切都是外甥尤優作出來的秀；接下來，陪審團將審議決定余清明、張哲是否有罪。

法拉盛買兇殺人案被告余清明。(東區聯邦法院提供)
法拉盛買兇殺人案被告余清明。(東區聯邦法院提供)

檢方在結案陳詞中說，自顧欣加入余清明的Amaco裝修公司後，短短兩年盈利暴增300%，他因能力強而受到余的器重；余曾說，對顧欣比對自己的兒子更好，「說明兩人之間的關係不僅只是工作層面上，更帶有私人感情」。

法拉盛買兇殺人案被害人顧欣。(東區聯邦法院提供)
法拉盛買兇殺人案被害人顧欣。(東區聯邦法院提供)

檢方認為，余曾透露，在工作上最注重的個人品質之一是忠誠，所以對顧欣的「背叛」更無法容忍，氣自己過於相信他；接下來，余試圖摧毀跳槽到顧欣新公司員工的事業，取消季景文(Jingwen Ji，音譯)的工作簽證，還發電郵給美國國土安全部(DHS)的人，嘗試將其驅逐出境。

張哲方面，他是尤優的大麻供應商，兩人的交情得到無數合照的驗證，他同時和槍手阿卜魯(Antony Abreu)是多年好友，常以「兄弟」相稱；行兇當晚，被監控捕抓到的槍手外貌體徵，都證實是阿卜魯。

自2018年10月開始，張和尤頻繁發加密內容短信，尤後來也承認這一切的所指都是行兇事件；被尤牽扯進來的童年摯友、韓裔余大衛(David Yu)，自2020年落網以來和尤近四年未聯繫，但兩人憑藉記憶，還原案發當晚的過程口徑一致。當余大衛被問及是否知道張參與此事的目的，他說，「張想要余公司的1%股份」。

「每個人在這項共謀中做出了各自的選擇」，檢方說道，其中牽扯到具有金錢價值的交易，余和張構成買兇殺人、預謀買兇殺人罪名。

余的代表律師庫蘇羅斯(James Kousouros)稱尤為「邪惡的騙子」，作為一名敢於冒險的賭徒，他這次與檢方合作換取對自己有利的協議，「又是一次冒險罷了」；若尤在2018年10月就確定張會執行謀殺任務，為何在一個月後又拉余大衛加入，問其是否願意開槍，直到案發前五日，余大衛才知道開槍的會是別人。

余大衛也是十年間無數次進出監獄，「我們知道他是一個有能力施暴、犯罪的人」，儘管已和檢方簽署「合作協議」，但仍被發現在獄中吸毒、攻擊他人，與尤一樣，兩人並不可信；不僅如此，余怎麼會同意把注入多年心血的生意，一夕之間拱手讓人，「這件事完全不合理」。

庫蘇羅斯總結，這一切全是尤優自導自演，他製造跟余清明就買兇之事討論細節、接著去找張商議的假象，實際上沒有證據顯示余、尤真的有會過面；「無論你從哪個角度解剖，尤都是將整個過程推動起來的那個人」，他知道當晚顧欣一眾人會從餐廳移步到KTV，基於一直以來對顧的懷恨在心，早想置其於死地。

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