我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

違建釀災…法拉盛2級大火 至少3華商遭殃

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛清晨發生二級大火，多家華人商戶受影響。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
法拉盛清晨發生二級大火，多家華人商戶受影響。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛5日清晨發生一起二級火災，聯排屋至少三家華人商家受到影響，店內幸無人員傷亡，現場的消防人員表示，起火地點據信在後方的戶外棚，而根據市樓宇局發布的災後通報，該地點未經允許擴建了「木製結構的框架」。

根據市消防局以及市樓宇局(DOB)，5日(周四)早晨6時20分之前，位於法拉盛緬街59-16號的一家中餐館冒出煙霧，超過100名消防隊員及25個消防小隊趕來救援，到達現場後，這家中餐館屋頂及旁邊另一家外賣中餐館內火勢較大，消防隊員入內，使用四條消防水管滅火，在早上8時30分後不久，火勢得到控制，一名消防員受輕傷，被送往紐約皇后區長老會醫院治療。

消防員Leon在接受本報採訪時表示，起火地點據信在後方的戶外棚或戶外架，起火原因仍在調查。市樓宇局也在災後發布通報，並發出全部撤離的命令。根據其公文，失火建築後方有大量由火災所引起的煙霧以及水害。該建築「未經許可」，搭建了「木製結構的框架」。

本報記者5日走訪災後現場，發現該中餐館、旁邊一家由華人經營的小型百貨店以及外賣中餐館，仍被警戒線圍住。小型百貨店經理陳先生表示，他幾年前接手這個小店，此次是首次發生火災，當日早上約6時多員工打來電話說是有火情，經查看店內並未燒毀，不過消防員因救火而破壞了鐵閘門及大門，地下室及一樓的商品也因滅火而進水，截至當日下午仍未通上水電，初步估計損失約有2至3萬元，不過因為已買過火災險，預計保險公司可以賠償。

外賣中餐館的一名員工表示，廚房及店面並無問題，不過玻璃大門被破壞，後方倉庫也全都燒毀。隔壁未被警戒線封住的台菜館老闆則表示，火災也影響部分周邊餐館照常營業，「今天沒辦法做生意」。

法拉盛清晨發生二級大火，多家華人商戶受影響。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
法拉盛清晨發生二級大火，多家華人商戶受影響。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
法拉盛清晨發生二級大火，多家華人商戶受影響。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
法拉盛清晨發生二級大火，多家華人商戶受影響。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
法拉盛清晨發生二級大火，多家華人商戶受影響。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
法拉盛清晨發生二級大火，多家華人商戶受影響。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
法拉盛清晨發生二級大火，多家華人商戶受影響。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
法拉盛清晨發生二級大火，多家華人商戶受影響。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

中餐館 法拉盛 華人

上一則

疑交通糾紛 華裔父子持刀棍圍毆非裔 1遭逮1通緝

下一則

8大道單親媽 疑遭房東騷擾恐嚇…陌生男闖住所 門鎖還被破壞

延伸閱讀

紐約槍擊案3大街區 法拉盛緬街上榜

紐約槍擊案3大街區 法拉盛緬街上榜
黃敏儀聯合紐約長老會醫院 提供免費流感疫苗

黃敏儀聯合紐約長老會醫院 提供免費流感疫苗
雅詩蘭黛好禮相送優惠至10/14 法拉盛Cosmos國世貿百貨店供應現貨

雅詩蘭黛好禮相送優惠至10/14 法拉盛Cosmos國世貿百貨店供應現貨
慶祝中華民國112年雙十國慶 10月7日法拉盛升旗典禮及慶祝大會

慶祝中華民國112年雙十國慶 10月7日法拉盛升旗典禮及慶祝大會

熱門新聞

兩名蒙面竊賊在行竊時，被王女士家的攝像頭拍到。(王女士提供)

紐約華人好區中秋節被闖空門 屋主與賊擦肩過：做夢也想不到

2023-10-03 07:37
拉瓜地亞機場航站樓被雨水灌入。（取自X）

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

2023-09-29 14:30
(取自youtube/Eyewitness News ABC7NY)

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

2023-09-29 11:40
作家劉墉移居美國多年，5日驚曝意外摔倒送醫。 (截自臉書／Liu Yong 劉墉)

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

2023-10-05 10:25
天氣預報顯示，上州哈德遜河谷、紐約市和長島28日晚間至29日(周五)將迎來持續小雨到特大暴雨，局部性降雨量或將超過五吋。(Getty Images)

暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

2023-09-28 19:15
眼鏡店的地下室也慘遭洪水襲擊。(黃女士提供)

布碌崙淹水 華人商鋪、地下室泡湯

2023-09-30 02:30

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售