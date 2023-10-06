違建釀災…法拉盛2級大火 至少3華商遭殃

法拉盛清晨發生二級大火，多家華人商戶受影響。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛 5日清晨發生一起二級火災，聯排屋至少三家華人 商家受到影響，店內幸無人員傷亡，現場的消防人員表示，起火地點據信在後方的戶外棚，而根據市樓宇局發布的災後通報，該地點未經允許擴建了「木製結構的框架」。

根據市消防局以及市樓宇局(DOB)，5日(周四)早晨6時20分之前，位於法拉盛緬街59-16號的一家中餐館 冒出煙霧，超過100名消防隊員及25個消防小隊趕來救援，到達現場後，這家中餐館屋頂及旁邊另一家外賣中餐館內火勢較大，消防隊員入內，使用四條消防水管滅火，在早上8時30分後不久，火勢得到控制，一名消防員受輕傷，被送往紐約皇后區長老會醫院治療。

消防員Leon在接受本報採訪時表示，起火地點據信在後方的戶外棚或戶外架，起火原因仍在調查。市樓宇局也在災後發布通報，並發出全部撤離的命令。根據其公文，失火建築後方有大量由火災所引起的煙霧以及水害。該建築「未經許可」，搭建了「木製結構的框架」。

本報記者5日走訪災後現場，發現該中餐館、旁邊一家由華人經營的小型百貨店以及外賣中餐館，仍被警戒線圍住。小型百貨店經理陳先生表示，他幾年前接手這個小店，此次是首次發生火災，當日早上約6時多員工打來電話說是有火情，經查看店內並未燒毀，不過消防員因救火而破壞了鐵閘門及大門，地下室及一樓的商品也因滅火而進水，截至當日下午仍未通上水電，初步估計損失約有2至3萬元，不過因為已買過火災險，預計保險公司可以賠償。