疑交通糾紛 華裔父子持刀棍圍毆非裔 1遭逮1通緝

8大道華裔非洲裔鬥毆，兩華男一被捕，一被通緝。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道 商業區5日發生一宗華裔 和非洲裔街頭鬥毆的案件。此案疑因交通事件引發，導致一名非洲裔男子受傷，一對疑是父子的華裔男子涉案，一人涉嫌以鐵棍傷人遭警員逮捕，另一人涉嫌刀子傷人遭警方通緝。

此案件5日上午11時左右發生在8大道交60街附近，根據在場警員，一名華裔中年男子在人行道上騎行電動滑板車，幾乎撞到一對在人行道上推著一輛嬰兒車的非洲裔男女，這對非洲裔男女上前質問華裔男子引發口角，爭吵間非洲裔女子發怒，一腳踢倒了華裔男子停在路邊的電動滑板車。中年男子隨後追上非裔 夫婦，雙方因此發生了肢體衝突。

警員通過盤問目擊者得知，由於看到街頭華裔和非洲裔互相追逐打鬥，多名華裔男子也加入毆鬥中，現場一片混亂並傳出陣陣驚叫聲，警方到場調查，發現該名非裔男子身上有多處傷痕，包括刀傷和鈍器擊打的傷痕，於是當場逮捕了涉嫌以鐵棍傷人的中年男子。

警員說，該名被捕的中年華裔男子與持刀刺傷非裔的青年可能是父子關係，但該名青年在警員到場前已逃離現場，而被攻擊受傷的非裔男子傷勢危急，仍在醫院接受治療。警方指出，被捕的中年男子料將被控二級攻擊罪；逃跑的華裔青年正遭警方通緝。

警方正對案件做進一步調查。據了解，涉案華裔父子在街口經營一間蔬果店，該店昨日被查封。