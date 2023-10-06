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看準業者不敢報警？8大道非法賭檔 遭4嫌持槍洗劫

記者顏潔恩／紐約報導
位於8大道交53街的一間地下賭檔日前遭人搶劫。(記者顏潔恩／攝影)
位於8大道交53街的一間地下賭檔日前遭人搶劫。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)8大道華社日前爆出多家非法經營的地下賭檔遭人洗劫，但華裔業者擔心遭到查封而拒絕報警或保留實情，加劇警方的辦案難度；社區人士呼籲，希望業者不要助長犯罪風氣，遇事要立即報警，才能有效預防更嚴重的事件發生。

警方紀錄顯示，9月20日晚位於8大道交53街處發生一起搶劫案件，一幫劫匪向一群華男亮出手槍，威脅交出身上的財物，幾名受害者損失較重的均為現金。

但據一名知情人士透露，該案實際上是發生在不遠處的一個華裔非法賭檔內，由三名非洲裔、一名西語裔組成的劫匪團夥闖入屋內，亮出手槍指向當時在場的五、六名賭客，搶走數千元現金；儘管賭檔經營者事後報了警，但擔心日後遭警方檢舉調查，於是讓受害者跑到街上，製造成街頭搶劫的假象。

知情人士懷疑犯案者是專門針對非法賭檔下手的慣犯，在這起案件發生的數周前，另一家位於8大道交59街的非法賭檔也遭人搶劫，業者害怕被查封，索性不報警。

面對業者出事不敢報警，布碌崙亞裔民安隊隊長柳寶枝指出，若這種現象持續，有朝一日會引發嚴重後果；像這種屢次發生的賭檔搶劫案應被列為模式犯罪，由警局成立的專案組進行針對性調查，可現在警方無法掌握到真實的犯罪數據，影響調查模式和進度。

他接著說，犯罪分子也會因一直嚐到甜頭而持續犯案，簡而言之，不報警就是會繼續助長犯罪；他也呼籲華人不要再做非法之舉，從根本性上杜絕犯罪，而具有執照的娛樂性麻將館，也應安裝攝像機等的防範步驟。

8大道 布碌崙 華裔

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