亞裔女7號線地鐵站遭棍打 警緝男嫌

紐約地鐵7號線上又發生一起亞裔被襲案，受害南亞裔女子被無故棍打，疑似是東亞裔的兇犯卻逃之夭夭，警方已公布該男嫌照片。(市警提供)

紐約地鐵 7號線上日前發生一起亞裔 被襲案，受害南亞裔女子被無故棍打，疑似是東亞裔的兇犯卻逃之夭夭，目前警方已公布該男嫌照片，呼籲民眾提供線索。

根據警方，9月27日下午4時50分左右，一名24歲的孟加拉裔女子在皇后區 地鐵7號線「90街-艾姆赫斯特大道」(90 St – Elmhurst Ave.)的樓梯上，被男嫌無緣無故棍打面部，然後男嫌步行逃離現場，去向不明。急救人員隨後趕到現場，對該受害女子的輕傷進行了治療。

市警於4日公布男嫌照片，並描述該男嫌大約35歲，淺膚色，疑似是東亞裔面孔，最後一次露面時身穿藍色上衣和深藍色褲子。

警方表示，截至29日，該名嫌犯仍在逃，呼籲知情民眾提供線索，民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。