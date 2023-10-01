布碌崙66歲男過馬路被撞重傷 肇事車前科累累

布碌崙死亡路段「惡車」撞人，致人重傷。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)中木(Midwood)9月27日上午發生一起車禍，一名男子過馬路時，被一輛現代(Hyundai)休旅 車撞倒，身受重傷，目前正在醫院接受治療。據調查，肇事車輛「作惡多端」，而且肇事地點正好位於一個有名的「死亡路段」。

根據市警局，當日上午9時38分左右，一名66歲的男子在國王高速路和東13街的交叉口過馬路時，被一輛現代休旅車撞倒。警方接到報警後趕到現場，發現該男子受傷躺在路邊。急救人員將該男子送往瑪摩利醫院。事發後，肇事司機留在現場。

根據「我車開得如何」紐約站(How's My Driving NY)的報告，自2016年以來，不到八年間，這輛掛有出租車 和豪華轎車車牌的現代汽車，已累計收到15張在校區超速、八張闖紅燈和13張非法占用公車車道的違規罰單，是一輛「前科累累」的休旅車。

而且，這起交通事故發生在布碌崙一個特別致命的路段。今年1月，就在距離此次交通事故案發現場國王高速路交東14街的一個街區之外，58歲的安德拉德(Diego Andrade)被一輛私人運營的垃圾車撞倒後死亡。從這一出事地點再往東一個街區，在東15街路口，一名出租車司機在2019年一個大雪紛飛的傍晚撞上路燈桿後死亡。此外，在東16街，也是距離事發地點僅一個街區之處，85歲的馬科維茨(Bella Markowitz)在2015年被一輛汽車撞死。

迄今為止，2023年紐約市的交通事故已奪去了181人的生命，略低於去年同期的數字。