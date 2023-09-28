紐約華人賣淫團夥 4嫌拒對新指控認罪

根據起訴書，陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)被指曾派人用棍棒毆打他人，並在事後自拍。(取自起訴書)

皇后區法拉盛華人 性販運和賣淫團夥，27日於紐約東區聯邦法院過堂，該案由於新嫌疑人落網而出現新的進展，檢方提出替代起訴書(Superseding Indictment)，其中四名被告通過代表律師對新指控的罪名表示不認罪。

除Carlos Cury因嚴重背傷沒有出席，其他人包括陳思陽(Siyang Chen)、陳思宇(Siyu Chen)、江波(Bo Jiang)、宋美珍(Meizhen Song)、徐蓉蓉(Rong Rong Xu)、于吉龍(Jilong Yu)，及兩周前落網的陳圓圓(Yuan Yuan Chen)、陳亦初(Yichu Chen)和金強尼(Johnnie Kim)，身穿深綠色囚服現身，全程不發一語、也沒有互動。

陳圓圓等三人的逮捕導致案件出現新的進展，在替代起訴書中，檢方給之前被捕的幾人追加了幾項罪名，最終以陳思陽面臨31項控罪、陳思宇14項、江波29項、以及宋美珍14項，但辯護律師們均代為表示不認罪。

由於涉案人員眾多，令敲定開庭日期變得困難，法官Eric Vitaliano於是詢問是否會有被告選擇認罪協議；對此徐蓉蓉的律師說還需要更多時間，嫌犯還沒有準備好聽取認罪答辯(Take Plea)。

陳亦初的律師則透露，正在檢方的指導下向第三方公司獲取「證據開示」(discovery)，這些是儲存在多個硬碟裡的大量手機對話內容，短時間內無法全部審核完；對此檢方反駁，有多部手機根本不屬於陳亦初的，真正要過目的部分很少，但律師認為若要提出有效動議(motion)，必須認真看完所有材料。

針對各律師就不同原因要求給予更多時間，法官的回應是，除非是綜合性影響到較多被告的情況下，可以考慮，但若只是個別情況便難以同意批准更多時間；在一番討論下，檢方對定下庭審(trial)日期已有了初步打算，預計在明年5月。該案的下一次出庭日期則是在明年1月12日(周五)。