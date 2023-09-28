我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

紐約華人賣淫團夥 4嫌拒對新指控認罪

記者顏潔恩／紐約報導
根據起訴書，陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)被指曾派人用棍棒毆打他人，並在事後自拍。(取自起訴書)
根據起訴書，陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)被指曾派人用棍棒毆打他人，並在事後自拍。(取自起訴書)

皇后區法拉盛華人性販運和賣淫團夥，27日於紐約東區聯邦法院過堂，該案由於新嫌疑人落網而出現新的進展，檢方提出替代起訴書(Superseding Indictment)，其中四名被告通過代表律師對新指控的罪名表示不認罪。

除Carlos Cury因嚴重背傷沒有出席，其他人包括陳思陽(Siyang Chen)、陳思宇(Siyu Chen)、江波(Bo Jiang)、宋美珍(Meizhen Song)、徐蓉蓉(Rong Rong Xu)、于吉龍(Jilong Yu)，及兩周前落網的陳圓圓(Yuan Yuan Chen)、陳亦初(Yichu Chen)和金強尼(Johnnie Kim)，身穿深綠色囚服現身，全程不發一語、也沒有互動。

陳圓圓等三人的逮捕導致案件出現新的進展，在替代起訴書中，檢方給之前被捕的幾人追加了幾項罪名，最終以陳思陽面臨31項控罪、陳思宇14項、江波29項、以及宋美珍14項，但辯護律師們均代為表示不認罪。

由於涉案人員眾多，令敲定開庭日期變得困難，法官Eric Vitaliano於是詢問是否會有被告選擇認罪協議；對此徐蓉蓉的律師說還需要更多時間，嫌犯還沒有準備好聽取認罪答辯(Take Plea)。

陳亦初的律師則透露，正在檢方的指導下向第三方公司獲取「證據開示」(discovery)，這些是儲存在多個硬碟裡的大量手機對話內容，短時間內無法全部審核完；對此檢方反駁，有多部手機根本不屬於陳亦初的，真正要過目的部分很少，但律師認為若要提出有效動議(motion)，必須認真看完所有材料。

針對各律師就不同原因要求給予更多時間，法官的回應是，除非是綜合性影響到較多被告的情況下，可以考慮，但若只是個別情況便難以同意批准更多時間；在一番討論下，檢方對定下庭審(trial)日期已有了初步打算，預計在明年5月。該案的下一次出庭日期則是在明年1月12日(周五)。

法拉盛 皇后區 華人

上一則

涉持K粉與意圖販毒 布碌崙華男在維州被捕

下一則

日落公園塌樓案 華裔開發商判2-4年

延伸閱讀

德州州長：紐約無證客危機 拜登才是罪魁禍首

德州州長：紐約無證客危機 拜登才是罪魁禍首
法官裁決禁學校當庇護所 紐約市府要上訴

法官裁決禁學校當庇護所 紐約市府要上訴
返崗+開學 紐約部分地鐵站客流量超疫前

返崗+開學 紐約部分地鐵站客流量超疫前
紐約天仁公司 空運精選「新鮮威州花旗參」到埠

紐約天仁公司 空運精選「新鮮威州花旗參」到埠

熱門新聞

根據起訴書，陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)被指曾派人用棍棒毆打他人，並在事後自拍。(取自起訴書)

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

2023-09-24 09:24
畫面中可以看出這名婦女相當氣憤，起身後還不忘往男子的背部踹上一腳。(取自X)

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

2023-09-26 11:41
一輛載滿學生的巴士21日在紐約上州84號州際公路翻車，造成至少2死逾40傷。(截自ABC News影片)

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

2023-09-21 22:40
數據顯示，皇后區法拉盛及周邊地區的感染率最高。(本報檔案照)

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

2023-09-26 07:47
紐約時報專欄作家抱怨在紐瓦克機場吃飯太貴，網友質疑他喝的是威士忌。(截取自布魯克斯X帳號)

專欄作家抱怨紐瓦克機場吃一頓$78 網：你點了幾杯酒

2023-09-22 15:00
民主黨籍賓州參議員費特曼（中）的休閒穿著與他的同僚十分不同。（歐新社）

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

2023-09-25 16:10

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看