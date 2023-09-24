疑遭跟蹤…布碌崙華男出非法賭檔 遭假警察「盤查」洗劫

一名華男日前在bay25街交86街處被劫。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)班森賀華社日前發生一起搶劫案，一名華男 夜間離開非法賭檔時，疑似遭到另一名華男及一名西語裔男子的跟蹤；兩人冒充警員，讓他交出財物，導致華男損失幾千元、多張信用卡 、銀行卡，警方目前已介入調查。

據警方紀錄，該案發生於本月13日(周三)晚上7時45分許，當時一名53歲的華男從18大道交82街一間非法賭檔走出來，步行到將車子停在的Bay25街交86街處；他才剛坐到車裡，車旁便出現一名華裔和西語裔男子，自稱是紐約市警，讓他交出放在車座上的背包。

受害者不疑有他，將背包交給兩人，對方隨即從裡面搶走現款、多張信用卡和銀行卡，接著跳上一輛停在不遠處的U-haul貨車，沿著86街往Bay Parkway方向逃逸；受害者驚覺被劫並報警，不久後62分局警員趕到現場，他透露當下光線太暗、看不清對方的車牌，並懷疑是從賭檔出來時便遭兩人跟蹤。

警方目前已介入調查，呼籲知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。