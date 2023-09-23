一隻腳露在外面…皇后區移民社區 垃圾箱內驚見腐屍

皇后區一移民社區日前被發現有腐爛人類屍體陳放街頭。（取自蘋果地圖）

紐約市 皇后區一移民社區日前被發現有腐爛人類屍體陳放街頭，導致警方曾緊急封鎖相關區域、展開調查；截止日前，死者及嫌疑人的身分仍未公布。

根據市警(NYPD)消息，當局於本月20日下午6時30分前後，接報稱在107分局轄區內的希爾克雷斯特(Hillcrest)一處停車場發現一具遺骸，地址位於聯合大道(Union Turnpike)交164街口處的道明銀行(TD Bank)前。警員趕至現場後，發現一個大型紅色垃圾箱內有一具人體，但急救人員當場判定該身分不明者已經死亡。

警方表示，當日一名清潔工在垃圾箱發現一個容量為55加侖藍色回收箱內有一隻腳突出，隨後撥打了報警電話。當局稱，屍體已在桶內存放至少數日。另有一名當地居民的家庭監控錄像顯示，一個身材偏重的男子於11日將回收箱推至銀行前停車場，隨後空手返回。

有居民表示，曾聞到腐爛的屍體氣味。同時，調查人員亦在分析這具屍體如何被放入垃圾箱，以及可能參與遺棄屍體行為的人士。警員到場後，屍體已被移交予法醫辦公室。有消息稱，屍體被發現時已經被蛆蟲覆蓋，且殘缺不全。

統計數據顯示，此次位於法拉盛 南部的事發地所屬市議會選區範圍內，有超過30%亞裔 居民。警方表示，嫌疑人離開現場時身穿灰色褲子和灰色上衣，且頭戴一件米色夾克，疑似試圖掩蓋面部。根據熟悉此案警局人員，截止22日下午，死者的身分、性別及年齡仍未被辨認。