醫療界、社區集會 籲州長否決過失致死法案

亞裔醫生及華社代表呼籲州長否決過失致死提案。(記者鄭怡嫣/攝影)

亞美醫師協會(CAIPA)21日聯合諸多醫療從業者、小商家以及社區領袖，在法拉盛呼籲州長霍楚 (Hochul)，否決在今年稍早於州議會通過的「過失致死法案」(Wrongful Death Act)，表示法案若通過，恐將引發保險 成本的急劇增加，並大幅提高亞裔社區服務提供者、小商家、患者與消費者的「生活成本」。

亞美醫師協會首席運營官沈卉表示，紐約州 的責任險已是全國最高，這使得獨立經營診所的醫生們在治療病人和營運上面臨重重考驗，「過失致死法案」將使這個問題變得更加嚴重。無論初衷多麼好，這項立法將導致保險費大幅上漲，許多獨立醫療從業者和小商業的運營成本也將隨之增加，以致最後無法生存，最終，移民社區的生活將受害。

她還說，感謝州長霍楚上任以來對亞裔社區的支持，不但撥發了歷史新高的經費給亞裔社區團體、簽署法案對抗仇亞犯罪，並且將農曆新年訂為紐約州的公立學校假日，但這項提案尚未經過嚴謹的財政影響分析，所可能產生的經濟後果完全不明，「期盼州長能繼續和社區站在一起，否決這項法案。」

亞美醫師協會董事、腸胃科醫生姚江林表示，選擇學醫是因為想通過幫助病人來服務社區，已在紐約從醫22年，紐約州未對醫療事故賠償設置上限，對醫生不友好，而若此案通過，將增加已經巨大的責任保險成本，並不成比例地影響到在弱勢社區工作的醫生們，例如在皇后區法拉盛與紐約市，「必須採取必要的措施，留住辛勤、專注和熟練的醫生，以滿足患者的需求。」

美國華人餐飲業協會會長陳鍵榕、華商會理事及律師吳凌等多位社區商家及代表等表示，提案對新移民及社區小商業將造成很大影響，餐飲業剛剛從疫情的重創中恢復，而提案無疑將為此增加額外的成本並影響生計。

「過失致死法案」在去年由州議會通過，遭霍楚否決，今年則捲土重來，繼又在州兩會通過，與去年相似，新提案將精神損失賠償納入過失致死的賠償範圍之內，同時延長過失致死案件求償的有效期限，霍楚的否決曾遭州議會批評，指此舉有偏袒保險業者之嫌，不過她在首次否決該法案時，曾在一篇投書中寫道州政府尚未嚴謹評估「法規修改對經濟、小企業、個人以及紐約州複雜的醫療系統所帶來的重大影響。」