我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

醫療界、社區集會 籲州長否決過失致死法案

記者鄭怡嫣／紐約報導
亞裔醫生及華社代表呼籲州長否決過失致死提案。(記者鄭怡嫣/攝影)
亞裔醫生及華社代表呼籲州長否決過失致死提案。(記者鄭怡嫣/攝影)

亞美醫師協會(CAIPA)21日聯合諸多醫療從業者、小商家以及社區領袖，在法拉盛呼籲州長霍楚(Hochul)，否決在今年稍早於州議會通過的「過失致死法案」(Wrongful Death Act)，表示法案若通過，恐將引發保險成本的急劇增加，並大幅提高亞裔社區服務提供者、小商家、患者與消費者的「生活成本」。

亞美醫師協會首席運營官沈卉表示，紐約州的責任險已是全國最高，這使得獨立經營診所的醫生們在治療病人和營運上面臨重重考驗，「過失致死法案」將使這個問題變得更加嚴重。無論初衷多麼好，這項立法將導致保險費大幅上漲，許多獨立醫療從業者和小商業的運營成本也將隨之增加，以致最後無法生存，最終，移民社區的生活將受害。

她還說，感謝州長霍楚上任以來對亞裔社區的支持，不但撥發了歷史新高的經費給亞裔社區團體、簽署法案對抗仇亞犯罪，並且將農曆新年訂為紐約州的公立學校假日，但這項提案尚未經過嚴謹的財政影響分析，所可能產生的經濟後果完全不明，「期盼州長能繼續和社區站在一起，否決這項法案。」

亞美醫師協會董事、腸胃科醫生姚江林表示，選擇學醫是因為想通過幫助病人來服務社區，已在紐約從醫22年，紐約州未對醫療事故賠償設置上限，對醫生不友好，而若此案通過，將增加已經巨大的責任保險成本，並不成比例地影響到在弱勢社區工作的醫生們，例如在皇后區法拉盛與紐約市，「必須採取必要的措施，留住辛勤、專注和熟練的醫生，以滿足患者的需求。」

美國華人餐飲業協會會長陳鍵榕、華商會理事及律師吳凌等多位社區商家及代表等表示，提案對新移民及社區小商業將造成很大影響，餐飲業剛剛從疫情的重創中恢復，而提案無疑將為此增加額外的成本並影響生計。

「過失致死法案」在去年由州議會通過，遭霍楚否決，今年則捲土重來，繼又在州兩會通過，與去年相似，新提案將精神損失賠償納入過失致死的賠償範圍之內，同時延長過失致死案件求償的有效期限，霍楚的否決曾遭州議會批評，指此舉有偏袒保險業者之嫌，不過她在首次否決該法案時，曾在一篇投書中寫道州政府尚未嚴謹評估「法規修改對經濟、小企業、個人以及紐約州複雜的醫療系統所帶來的重大影響。」

紐約州 保險 霍楚

上一則

亞裔社區民代集會 籲華社小巴免堵車費

下一則

紐約市中國移民數 疫後大降

延伸閱讀

心理健康講座系列 理解與照顧青春期孩子情緒需求

心理健康講座系列 理解與照顧青春期孩子情緒需求
212：216…麥卡錫讓步沒效 眾院國防支出法案表決未過

212：216…麥卡錫讓步沒效 眾院國防支出法案表決未過
接見州長 蔡英文：新墨西哥州將成為台美綠能合作典範

接見州長 蔡英文：新墨西哥州將成為台美綠能合作典範
員工可以對抗商店竊盜 加州新法就等州長簽署

員工可以對抗商店竊盜 加州新法就等州長簽署

熱門新聞

一對來自上州的華裔夫婦被指在紐約市及周邊多家按摩店經營賣淫業務，致使大量婦女受害，妻子甚至親自上陣賣淫。圖為紐約市警此前查封的一家按摩店。（本報資料照片）

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

2023-09-15 07:30
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
示意圖。(Getty Images)

紐約法拉盛華裔針灸師無證行醫 致華婦肺衰竭倒在街頭

2023-09-18 16:11
26歲女嫌張曉寧14日在皇后區高等法院出庭，法官定罪為非預謀殺人，並量刑23年，但是張曉寧以辦案程序又誤為由，拒絕該量刑。(本報檔案照)

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

2023-09-15 12:15
一輛載滿學生的巴士21日在紐約上州84號州際公路翻車，造成至少2死逾40傷。(截自ABC News影片)

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

2023-09-21 22:40
主嫌余清明。(本報檔案照)

涉嫌法拉盛買兇殺人 華男或面臨終身監禁

2023-09-16 02:30

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...