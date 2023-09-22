法拉盛買兇殺人案 嫌犯外甥轉污點證人 盼換最輕審判

顧欣在法拉盛一家卡拉OK門口遭槍殺，圖為兇手。(警方提供)

法拉盛 買兇殺人案21日繼續在紐約東區聯邦法院開審，檢方傳召了關鍵的污點證人尤憂，他是被告余清明(Qing Ming Yu，音譯，下同)的外甥、另名被告張哲(Zhe Zhang)的朋友；尤優整理了幾人之間的關係，細訴如何接收到殺人指令、策畫和籌備等過程，以及槍殺後的情況。

已坐牢16個月的尤優表示，知道還是有可能會面臨終身監禁，但希望改作污點證人，換取最輕審判；檢方接下來也展示大量的短信、微信 內容，主要為尤分別與張和余，還有一些朋友之間的對話。

尤優指出，2018年10月余清明提出在凱辛納公園(Kissena Park)會面，余告訴他顧欣(Xin Gu)自立門戶並帶走公司客戶，想要殺死顧欣；尤優聽後表示同意，「我當時覺得應該那麼做，這是通往成功的捷徑，也認為顧欣不該那樣對待我們」，余作為顧欣的導師，多年來努力栽培卻遭背叛，顏面盡失，「把他(余)推向崩潰邊緣。」

尤與張哲通過共同朋友介紹相識，後因生意上的往來而變熟，張還是尤的大麻供應商；當時專做偏門生意的張試圖往正規生意轉行，而尤認為做合法生意的余，將來或許用得上旁門左道的幫忙，於是2018年在余的公司新年晚會上，介紹兩人認識，而槍手阿卜鲁(Antony Abreu)當時也在張的介紹下，被雇用為場地的保安。

得知余想買兇殺人，尤立即想到了張，在他的安排下，三人在余的辦公室見面，張表示有個絕佳人選能夠完成行兇任務；若行動成功，尤將得到豐富酬勞，余則承諾將某公司的經營權交給張。籌備行兇細節由張執行，一開始未確定日期，但他想趁冬天，較快天黑、街上人較少時殺人。

案發前幾天，余在家庭聚會中將尤拉到一旁，透露顧欣將會舉辦公司新年晚會，想選在那時動手；尤表示做了便沒有回頭路，向余再三確定，對方說「別擔心，我自有安排」，示意他繼續，尤於是便把消息告訴了張。

案發前夕，幾人反覆確認顧欣駕駛的轎車，張也指示尤弄來一部新車、假車牌、一次性電話等；在張和余未知的情形下，尤將行兇之事告知他的童年摯友大衛(David)，對方是個癮君子、常年無工作，尤詢問他要不要加入，獲得一些好處，他便答應了下來。

因尤不曉得如何找來一部新車，最終到Enterprise公司租用一輛白色轎車，2019年2月11日，他隨後驅車開往張家，因不想讓其知道大衛的介入、便把對方先放到自己家中；尤抵達張家時，見到了阿卜鲁，他們準備了一輛先前未見過的白色本田(Honda)轎車，當看到尤租車且沒有搞來假車牌時，還被兩人埋怨了一番。

後來由大衛開車、坐在副駕駛的尤負責監控，他們在顧欣舉辦晚會的餐廳外不停繞圈，但找不到下手的時機；尤猜想眾人會移步到KTV，於是盲猜給GS俱樂部熟悉的兩名女性員工發了短信，最後確認顧欣會轉移到該俱樂部。

他表示愈逼近行兇時間愈不安，不敢將車停泊在路邊，於是繞著街道一直轉圈，還被停在路邊的張給發現，打電話罵他；他接著示意大衛將車停在一邊，等待過程中睡著了，不久後大衛叫醒了他，「他們開槍了！我們趕緊走了！」