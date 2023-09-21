紐約客談／別忙譴責 追兇重要

曼哈頓華埠 早前發生慘劇，一位年近七旬的華人老婦在穿過馬路時遭到一輛電動車 撞擊，導致頭部重擊地面、當場失去意識，隨後在送院搶救後第三日不幸離世。事件在社區傳開後，在眾人感嘆生命脆弱、他人不幸之餘，巨大的爭議也隨之而來，因肇事男子在碰撞後並未被繩之以法，而是神態自若地自行離開現場。

不出所料，五分局隨即成為眾矢之的，被死者家屬及多位社區代表指責失職，稱其不僅沒有現場扣押嫌犯，還讓該男子自由地騎車離開。然而，任何死傷事件的發生都在轉瞬即逝間，若未查清事情全貌便施加批評，無疑是一種不公或洩憤。事發後的調查進展緩慢固然是問題之一，但分局的現場行動或許不該被放大批評。

事發現場的監控片段目前可輕易搜取，從中不難看出，肇事者在撞擊華婦後，曾在嘗試挪動婦人後，與街旁警員簡短對話後離開，後者隨後成為眾人指責的要點之一。可值得注意的是，此時位於事發地的警員並不是接警趕到現場的成員，其大概率僅是在場執勤或巡邏，因此其也許並不了解碰撞發生的全部經過，畢竟無人能夠保證，那時那地的他們眼神全部緊盯事發路口。因此，何以責怪他們沒有現場逮捕嫌犯？

另外，騎車男子完成上述動作僅在短短幾分鐘內，所以分局警員接報到場後，他早已不見蹤影，但由於此事為交通事故，其不得不先按流程封鎖道路、處理傷者，暫無時間或機會詢問目擊者或翻查錄像，又何來失職一說呢？真正值得批評的，是事發兩周後，使用Citi Bike的嫌犯仍然在逃，調查團隊的效率才值得擔憂。