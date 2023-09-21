張曉寧質疑屍檢報告 律師要求再做精神檢測

華裔律師李進進案件再次陷入僵局，因涉嫌犯張曉寧對屍檢報告產生質疑，其辯護律師要求對張曉寧再次做精神鑑定。(本報檔案照)

華裔律師李進進案件再次陷入僵局，因涉嫌殺害李進進的26歲女嫌張曉寧於20日出庭時，對屍檢報告產生質疑，其辯護律師要求對張曉寧再次做精神鑑定，開庭繼續延期。

張曉寧於20日在皇后區 高等法院出庭，本應討論其對上次出庭時，法官提出的23年監禁是否接受；但其辯護律師表示，在開庭前和張曉寧以及翻譯單獨討論時，張曉寧稱認為屍檢報告作假，甚至認為李進進的傷口也是假的；針對該情況，律師表示需要對張曉寧做精神鑑定，因為「她無法在這種情況下繼續出庭，並為自己辯護」。他認為此前的心理醫生可能沒有用合適的方式檢測 ，並要求於這次鑑定時在場。

法官表示同意後，張曉寧開口要求對精神鑑定全過程錄音錄像，「我之前的精神報告裡，有很多話聲稱是我說的，但是我根本沒有說過那些話」。法官表示對此沒有控制權。

據悉，張曉寧的第一次精神鑑定持續半年之久，從去年年底開始，經過辯方和檢方雙方面的檢測，以及市懲教衛生服務部門(Correctional Health Services)與張曉寧分別在4、5月的多次交談，法官在5月31日開庭時表示，已經確定被告張曉寧是精神狀況健康，「且能夠協助律師進行辯護，並確切地理解這裡發生了什麼事」。

上次即14日出庭時，法官建議定罪張曉寧為非預謀殺人，並量刑23年；但張曉寧拒絕認罪，並稱想回中國；她還稱，監獄 中有個從沒見過的醫生，將她鑑定為雙相情感障礙(bipolar)，質疑有人對案子「搞手腳」；她也提出，李進進的屍檢報告是假的。

法官表示，將對張曉寧精神狀態做二次鑑定，下次開庭時間為10月23日。