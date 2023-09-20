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布碌崙民宅大火 10多戶華裔租客逃命

記者顏潔恩／紐約報導
火勢從二樓延燒出窗戶外。(記者顏潔恩／攝影)
火勢從二樓延燒出窗戶外。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)鄰近8大道的波羅園(Borough Park)19日下午傳出火警，燒毀了一棟兩層住宅公寓，包括地下室共十多戶華裔租客均及時逃出，未有人受傷；據災戶指出，大火從二樓傳出、原因不明，雖火勢很快便取得控制，但其他樓層租客的單位和物品都在過程中被水淹毀，所有人都必須離開公寓，另找落腳處。

19日下午接近4時許，位於60街1016號的一棟房屋二樓突發大火，火勢起於二樓，濃煙很快就竄出面向街道的兩個臥房的窗口；不久後，消防人員便抵達現場撲火，火勢很快就被滅掉，樓下和地下室、以及左右兩邊住宅並未殃及。

災戶從公寓搬離燒毀的物品。(記者顏潔恩／攝影)
災戶從公寓搬離燒毀的物品。(記者顏潔恩／攝影)

目前暫時還不知起火原因，但在火災後的兩個小時左右，市消防局已允許災戶回到現場取各自的物品；據幾名災戶透露，該棟樓有一房一廳、兩房一廳及三房一廳等戶型，雖不確定具體的租客人數，但預計有十來戶華人家庭，且以福州人為主。

波羅園一棟華裔住家19日下午突發火災。(記者顏潔恩／攝影)
波羅園一棟華裔住家19日下午突發火災。(記者顏潔恩／攝影)

下午6時左右，幾名住戶忙著從公寓搬出被燒毀、澆濕的物品，並找來親戚和朋友協助照看東西，屋前人行道上滿是裝在黑色袋子或盒子裡的衣物、書本、以及一些已經被全部燒毀的家具，一直翻箱倒櫃，尋找還可以使用的物品，打算暫時放到親戚或朋友家中。美國紅十字會(American Red Cross)人員也到場向災戶登記信息，安排災戶入住臨時酒店。

災戶從公寓搬離燒毀的物品。(記者顏潔恩／攝影)
災戶從公寓搬離燒毀的物品。(記者顏潔恩／攝影)

一名住在地下室的女租客表示，剛搬進來僅兩個月便遭遇此事，雖大火沒有燒到樓下，但物品和床都被水給淹壞了，也損失慘重；據她所知，該棟樓為一名住在外州的房東所有，出事後其位於紐約市的家人已過來查看情況，但也做不了什麼事。

「我還有一個小孩，帶孩子很難找到願意合租的」，她表示現在最大的煩惱就是找一個可以長期居住的地方，而且還要考慮到距離孩子上學的範圍、生活環境等，突如其來的火災造就的一系列問題令她很頭疼。

租客 布碌崙 紐約市

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