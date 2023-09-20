法拉盛買兇殺人案 承包商：余清明一直拖欠工資

法拉盛買兇殺人案被告余清明。(東區聯邦法院提供)

法拉盛 買兇殺人案19日在紐約東區聯邦法院進行第二天庭審，出庭作證的承包商褚國祥(Guoxiang Chu)在被告余清明(Qing Ming Yu)的Amaco公司工作了六年之久，後來隨顧欣離開，他說余清明一直拖欠工資。而曼哈頓的Rutgers街10號是Amaco公司當時的最大裝修項目，顧欣離開時帶走了這個項目，該大樓的開發商——AMAC公司的創始人之一考夫曼(Maurice Kaufman)也於19日出庭作證。

褚國祥說，他從2012年至2018年做Amaco公司的承包商。他說顧欣2015年加入公司後，他的工作量增加了，雇用的人也多了。2015至2016年間，他每個月要在10到12個公寓裝修，手下的工人也有30至40人。他說，余清明當時很器重顧欣，曾說過，三年後退休 就讓顧欣來管理公司。

褚國祥表示，余清明一直拖欠工錢，到2017年底，共拖欠了54萬8000元。2018年8月，顧欣提出辭職後，余清明當天就找了褚國祥。褚國祥說，如果付清拖欠工資，就繼續留在余清明的公司。余清明當時答應第二天付一半欠款，但第二天就變卦了，說褚國祥要挾他，而且從此不接褚國祥的電話，不回短信和電子郵件，余清明當時還停了Rutgers街10號的裝修工程，而顧欣答應褚國祥可以繼續在Rutgers街10號工作下去。看到事已至此，褚國祥加入了顧欣的KG咨詢公司。

法拉盛買兇殺人案被害人顧欣。(東區聯邦法院提供)

據悉，顧欣離開余清明後，AMAC公司中止了與余清明在Rutgers街10號的裝修合同，一個月後，與顧欣的KG諮詢公司重簽合同。余清明為此將AMAC公司的創始人之一考夫曼(Maurice Kaufman)、顧欣、褚國祥等人發起了四項訴訟，告他們違反合同及其他事項，最後AMAC公司支付了47萬元，與余清明達成和解。

顧欣遭槍殺後，考夫曼在接受警方詢問時，曾表示2018年7、8月間，他在一次私下會面中向顧欣表示，可以給他找其他的工程去做，這有可能使顧欣將離開Amaco的時間從2018年底提前到了8月份。在19日的出庭作證中，考夫曼表示，他欣賞顧欣，而且因為兩人年齡差不多，都很年輕，他認為兩人的合作非常有前途。

19日的庭審還聽取了槍殺案發生後，迅速趕到現場並提取監控錄像的皇后區 巡夜警員的證詞以及另一位承包商的證詞。在庭審過程中，屏幕上一出現顧欣的畫面，其在旁聽席的父母淚如雨下。