法拉盛買兇殺人案 承包商：余清明一直拖欠工資
法拉盛買兇殺人案19日在紐約東區聯邦法院進行第二天庭審，出庭作證的承包商褚國祥(Guoxiang Chu)在被告余清明(Qing Ming Yu)的Amaco公司工作了六年之久，後來隨顧欣離開，他說余清明一直拖欠工資。而曼哈頓的Rutgers街10號是Amaco公司當時的最大裝修項目，顧欣離開時帶走了這個項目，該大樓的開發商——AMAC公司的創始人之一考夫曼(Maurice Kaufman)也於19日出庭作證。
褚國祥說，他從2012年至2018年做Amaco公司的承包商。他說顧欣2015年加入公司後，他的工作量增加了，雇用的人也多了。2015至2016年間，他每個月要在10到12個公寓裝修，手下的工人也有30至40人。他說，余清明當時很器重顧欣，曾說過，三年後退休就讓顧欣來管理公司。
褚國祥表示，余清明一直拖欠工錢，到2017年底，共拖欠了54萬8000元。2018年8月，顧欣提出辭職後，余清明當天就找了褚國祥。褚國祥說，如果付清拖欠工資，就繼續留在余清明的公司。余清明當時答應第二天付一半欠款，但第二天就變卦了，說褚國祥要挾他，而且從此不接褚國祥的電話，不回短信和電子郵件，余清明當時還停了Rutgers街10號的裝修工程，而顧欣答應褚國祥可以繼續在Rutgers街10號工作下去。看到事已至此，褚國祥加入了顧欣的KG咨詢公司。
據悉，顧欣離開余清明後，AMAC公司中止了與余清明在Rutgers街10號的裝修合同，一個月後，與顧欣的KG諮詢公司重簽合同。余清明為此將AMAC公司的創始人之一考夫曼(Maurice Kaufman)、顧欣、褚國祥等人發起了四項訴訟，告他們違反合同及其他事項，最後AMAC公司支付了47萬元，與余清明達成和解。
顧欣遭槍殺後，考夫曼在接受警方詢問時，曾表示2018年7、8月間，他在一次私下會面中向顧欣表示，可以給他找其他的工程去做，這有可能使顧欣將離開Amaco的時間從2018年底提前到了8月份。在19日的出庭作證中，考夫曼表示，他欣賞顧欣，而且因為兩人年齡差不多，都很年輕，他認為兩人的合作非常有前途。
19日的庭審還聽取了槍殺案發生後，迅速趕到現場並提取監控錄像的皇后區巡夜警員的證詞以及另一位承包商的證詞。在庭審過程中，屏幕上一出現顧欣的畫面，其在旁聽席的父母淚如雨下。
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