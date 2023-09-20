紐約客談／愈來愈憤怒的紐約人

紐約，這個被譽為不夜城的大都會 ，正沉浸於一片憤怒之中。有多憤怒呢？甚至可以因為前方司機開車太慢，就拔槍相向，雖然無人受傷，但該事件卻讓人看到，憤怒和暴力可能隨時出現，威脅著社區和公共安全。

這不是個例，此前布碌崙 的房東房客悲劇案件尚在眼前。紐約警局數據顯示，最近幾月入室盜竊案有所下降，但是故意傷人等攻擊案件有所上升，人們解決問題更傾向於暴力宣洩的方式，而非和平。

暴力，是憤怒情緒的表達，而憤怒，常常源於壓力。經濟倒退的當下，如果一個人失去工作、財務困難或無法滿足基本需求時，他們很可能會感到極大的壓力和焦慮。這種情緒壓力可能會導致情緒不穩定，使人更容易激動和易怒，繼而引發憂慮、沮喪和絕望感，最終在人際關係中表現為攻擊性；在美國這個自由的社會，社會不滿和示威活動也在憤怒情緒下增加，更加劇社會緊張局勢，導致暴力事件的增加。

不得不承認，我們生活在一個充滿憤怒和衝突的世界中，如果不相讓情況惡化，需要改變，比如教育和宣傳可以提高人們對心理健康 的意識，讓民眾了解如何識別和應對焦慮、憂鬱和激怒等情緒；而社區和社會組織可以建立支持網絡，為那些在經濟困難時期感到壓力的人提供幫助，包括提供食物、住房、醫療和心理健康服務。

生活總是要繼續，不要讓怒火和暴力占據主導地位，而應該追求更好的解決問題的方式。人們更應該明白，生活總有出路，切勿因一時衝動，放棄了未來的無盡可能。