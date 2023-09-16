皇后區小商家、加油站遇團夥搶劫 10天連6起

監控錄像顯示，劫匪為針對小商家的團夥作案。(市警局發布的嫌犯作案視頻截圖)

皇后區 十天之內，連發六起針對小商家及加油站 的團夥搶劫案，其中包括華人聚居的法拉盛 及新鮮草原(Fresh Meadows)等地，警方發布嫌犯作案視頻，呼籲知情民眾提供線索。

(市警局提供)

根據市警局，六起搶劫案件發生在本月1日至9日之間，發生地點分別為五家熟食店(Deli)及一個加油站，兩到四位蒙面劫匪威脅店內員工，有時作出持有槍枝的手勢，並從收銀台等地，取走800元至5000元不等的現金後逃逸。

法拉盛的搶劫案發生在3日(周日)晚9時45分，四名陌生男子進入位於當地北方大道(Northern Blvd.)144-10號名為「Super Deli」的熟食店，其中一人走到收銀機後，要求店內員工將收銀機打開，當該男子作出持槍的手勢、拉扯他的腰帶時，員工遵從了他的要求。隨後，該男子從收銀機中取出約5000元現金，與一行的其他三人逃逸，作案過程中未有人員受傷。

新鮮草原的劫案則發生在9日(周六)晚10時19分，兩名男子進入位於當地188街61-46號名為「Meadows Stationary」的熟食店，走到收銀機後，從其中拿走了約2190元，之後乘坐一輛之後被找到的不明車輛，沿188街向北逃走，作案過程中未有人員受傷。

警方此前已發布三起均在1日發生、如出一轍的模式搶劫案，近日則再列三案共計六案，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。