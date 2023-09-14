交通事故 紐約市平均每天8人重傷

數據顯示，在最近一年半之內，平均每天有八人在車禍事故中重傷。(記者許君達／攝影)

一份新公布的分析報告顯示，從去年到今年上半年的一年半之內，紐約市因交通事故導致重傷的人數超過4200人，平均每天有八人因交通事故而導致難以挽回的傷殘。而在低收入 和少數族裔聚居的區域，交通事故重傷的概率比其他地區更高。

這項分析由維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)做出，數據時間範圍從2022年1月1日至2023年6約30日，調查對象包括行人、駕駛員、乘客、單車騎士等幾乎所有用路人。而對於「重傷」的定義則包括車禍導致肢體殘疾、骨折、流產或器官永久性受損等。

在重傷案例中，汽車駕駛員或乘客比例最高，達到2107例，接近全部重傷人數的50%，行人重傷則為1207例。今年以來，全市總體車禍重傷人數比去年有所上升，平均每周約有15名行人、七名單車騎士和27名駕駛員不幸留下終身殘疾。今年第二季的數據比去年同期增加了9.2%。

從分區情況看，布碌崙(布魯克林)的重傷人數最多，一年半以來達到1272人，而皇后區 和曼哈頓 分別為971和871人。曼哈頓的重傷數字中，行人和單車騎士占比較高，與曼哈頓整體壅堵嚴重、車速較慢的交通現狀呈正向相關。皇后區則正相反，涉及汽車的重傷數字高於其他四區，達567人，占全區總數的58%，步行和騎車導致的重傷數量就相對較少。

除了重傷外，今年到目前為止，死於交通事故的人有170名，比去年減少了10名。對於騎單車的人，今年車禍死亡人數達到22人，而去年同期的數字則是14。

前任市長白思豪提出「零傷亡願景」計畫(Vision Zero)後，紐約的交通事故一直未能有效減少，傷亡依舊慘重。「交通替代」表示，之所以進行這項數據分析，就是為了更好地喚起人們對這個問題的重視，「立法者和媒體只有在有人死亡時才會關注交通安全。」市議會交通委員會主席布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)表示，這個結果令人震驚但不意外，因為「交通基礎設施」的不足，迫使人們在過度依賴汽車和單車出行，因而難以避免出現傷亡事故。