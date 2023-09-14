針對生活品質違規 刑事執法暴增

數據顯示，亞當斯上任以來，針對生活品質違規行為的刑事執法暴增。(路透)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)自上任後以改善治安為首要任務，表示需嚴格執法並降低犯罪數據，但近日有分析指，儘管2016年的一項法律指導警察對一般民事違規行為發出民事罰單，現任政府卻加強了針對生活品質違規行為的刑事執法。

根據非牟利新聞組織The City，2016年刑事司法改革法案(CJRA)中所定義的五項民事違規行為，在2023年上半年導致的刑事傳票 數量，比2019年同期增加五倍。在標有族裔信息的傳票中，超過90％的傳票發給非洲裔和西語裔。

數據顯示，多數刑事傳票因公開飲酒而發出。在2023年1月至6月的前半年內，警方為此發出的傳票數量比2019年同期增加六倍。市議會曾表示，在部分行為上鼓勵使用民事傳票而非刑事，包括公共小便、公園違規、亂丟垃圾和製造噪音。

自亞當斯上任後，在2022年，市警發出超過1萬4100份針對刑事司法改革法案所針對輕微違規行為的刑事傳票，該數字超過2019年的兩倍，且本年刑事傳票的使用頻率亦有增加。

The City指，此趨勢在前市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)宣布一項的生活品質執法倡議後開始。該計畫目標為減少槍擊案和盜竊案，並將公共飲酒和小便歸類為「暴力的前兆」，同時還列出了販毒、骰子遊戲和無照駕駛等違規行為。

針對刑事傳票數字的升高，市府發言人回應表示，生活品質投訴經常是暴力事件的前兆，對所有居民而言仍然是切實存在的擔憂，因此回應投訴的警員有執行選項，包括民事傳票、刑事傳票和逮捕。發言人補充說，如果有人不符合民事傳票資格，例如有生效逮捕令或是屢教不改狀態，他們亦會收到刑事傳票或被逮捕。

刑事司法改革提案於2016年6月成為法律，其創建了刑事傳票的民事替代方案，其中包括以社區服務代替支付罰款等。法案要求警局向警員發出指導，要求他們在涉及公共飲酒、公共小便、不合理噪音、亂丟垃圾和違反公園規則的事件中使用民事傳票。