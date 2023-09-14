我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

推倒→搶錢包 法拉盛警緝連續搶劫犯

記者鄭怡嫣／紐約報導
嫌犯同日在法拉盛兩次犯案，搶劫婦女。(市警局提供)
嫌犯同日在法拉盛兩次犯案，搶劫婦女。(市警局提供)

法拉盛此前同日同地接連發生兩起搶劫案，嫌犯將女性推倒在地後企圖搶走她們隨身攜帶的錢包，其中一位東亞裔六旬婦女因此受輕傷，警方呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，第一起案件發生在3日(周日)上午10時45分左右，嫌犯在法拉盛Linden Place近35大道，接近一名東亞裔65歲婦女，將她推倒在地，還試圖強行取走她的錢包，但未能成功，之後他步行沿Leavitt街南行逃離現場，害者人受輕傷，拒絕在現場接受醫療幫助。

第二起案件在同時同地發生，嫌犯也為同一人，他在法拉盛Linden Place近35大道，接近一名62歲西語裔婦女，將她推倒在地後強行取走受害人的錢包，其中約有100元。之後嫌犯步行朝35大道東行逃離現場。受害人未受傷，拒絕在現場接受醫療幫助。

嫌犯同日在法拉盛兩次犯案，搶劫婦女。(市警局提供)
嫌犯同日在法拉盛兩次犯案，搶劫婦女。(市警局提供)

警方表示，男嫌中等膚色，瘦長身材，年齡約在30到40歲之間，身高約6呎，最後被看見時穿白色T恤，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛 亞裔 推特

上一則

紐約客談／在紐約 想要合法擺攤有多難

下一則

華婦當街撒幣 路人蜂擁撿錢…8大道一度交通堵塞

延伸閱讀

法拉盛紐約台灣會館僑宴鬥毆 3人被捕控罪

法拉盛紐約台灣會館僑宴鬥毆 3人被捕控罪
法拉盛針灸講座 專家現場示範

法拉盛針灸講座 專家現場示範
溫州同鄉會黃益崇獎學金頒獎 14人獲殊榮

溫州同鄉會黃益崇獎學金頒獎 14人獲殊榮
沙納漢籌款餐會 50華人出席力挺

沙納漢籌款餐會 50華人出席力挺

熱門新聞

(讀者提供)

怎麼了？紐約布碌崙華婦當街撒錢 鈔票落滿街

2023-09-13 12:21
紐約市地鐵發生大規模破壞事件，共計36輛列車的78扇窗戶被人蓄意打碎。(MTA提供)

一夜之間 紐約36輛地鐵、78扇窗被砸碎…這條線全停了

2023-09-13 17:00
監控視頻拍到一名華女偷摘屋主種在自家門前的蔬果。(受害者提供)

自種蔬果被華女偷摘 史泰登島華人屋主：很丟華人的臉

2023-09-09 21:08
網紅Casey Neistaty用腳試探曼哈頓破碎的人行道，竟然露出洞穴。(截取自TikTok)

一踩就塌 曼哈頓人行道破洞 底下空間竟有臥室大

2023-09-14 16:05
一名華男日前持假身分到62分局轄區的車行買車，遭員工識破被捕。(谷歌地圖)

用假證件買豪車 華男被識破 遭警方埋伏逮捕

2023-09-09 02:30
鬥毆導致場面混亂，倒地者為林先生。(記者劉梓祁／攝影)

紐約法拉盛2華人扭打 從男廁打到大廳 皆被捕

2023-09-09 20:22

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢