推倒→搶錢包 法拉盛警緝連續搶劫犯

嫌犯同日在法拉盛兩次犯案，搶劫婦女。(市警局提供)

法拉盛 此前同日同地接連發生兩起搶劫案，嫌犯將女性推倒在地後企圖搶走她們隨身攜帶的錢包，其中一位東亞裔 六旬婦女因此受輕傷，警方呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，第一起案件發生在3日(周日)上午10時45分左右，嫌犯在法拉盛Linden Place近35大道，接近一名東亞裔65歲婦女，將她推倒在地，還試圖強行取走她的錢包，但未能成功，之後他步行沿Leavitt街南行逃離現場，害者人受輕傷，拒絕在現場接受醫療幫助。

第二起案件在同時同地發生，嫌犯也為同一人，他在法拉盛Linden Place近35大道，接近一名62歲西語裔婦女，將她推倒在地後強行取走受害人的錢包，其中約有100元。之後嫌犯步行朝35大道東行逃離現場。受害人未受傷，拒絕在現場接受醫療幫助。

嫌犯同日在法拉盛兩次犯案，搶劫婦女。(市警局提供)

警方表示，男嫌中等膚色，瘦長身材，年齡約在30到40歲之間，身高約6呎，最後被看見時穿白色T恤，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特 上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。