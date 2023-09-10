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網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

商業糾紛爆衝突 法拉盛2華人被捕

記者劉梓祁／紐約報導
王先生當場被捕。(記者劉梓祁／攝影)
王先生當場被捕。(記者劉梓祁／攝影)

法拉盛市中心發生一起鬥毆事件，導致至少兩位華人被捕、一人送院，事後多人表示起因或為商業糾紛。

根據在場目擊者，打鬥發生在法拉盛北方大道近緬街的某一場館，最初為兩男子與另一男子發生口角，但後者隨即被兩人挾持進入同層男廁，雙方發生激烈衝突。現場可見，三人進入洗手間後開始扭打，並產生巨大動靜，激烈言語間導致部分設施受損，混亂場面直至第四人介入後才短暫停歇。

現場的知情人表示，毆鬥中的孤身男子林先生，以嘉賓身分到場參與活動，三人被勸離男廁後，在大廳被暫時分離，期間仍不時對罵或爭搶手機。警察到場前，幾人再發生二輪衝突，扭打倒地並引來多人勸阻、圍觀。

報警電話由林先生撥打後，至少四輛警車和近十位警員到場，參與打鬥者亦有不同程度受傷，如臉部腫脹、眼球充血和嘴角破裂等。經過近30分鐘的調查詢問，警方當場逮捕了參與打鬥的另一位王先生及其同伴，而林先生則被送至醫院。

林先生的親屬表示，原因為雙方長期的商業糾紛，由於擔心蓄意報復，她要求匿名受訪。根據其提供資料，她作為蛋糕店負責人與王先生所經營的奶茶店存在合作關係，但自今年4月起開始出現帳目不清等問題，雙方爭執多輪後，後者在6月仍欠129元貨款拒償。

該家屬還指，王先生面對索款要求不僅未有回應，還多次挑釁要求「一對一」單挑解決，並曾在兩日內撥打約80通電話騷擾。她回憶稱，林在7月19日嘗試收回貨款時，已遭王毆打；次日凌晨，王還在其私人住所旁做出揮拳等舉動，被監控錄下。

王先生在被捕時，曾多次高喊「為什麼」和「是他去了我的店」。多人表示，並不認識王的同伴，但有人指兩人為親屬關係，本報未能獨立核實。

鬥毆導致場面混亂，倒地者為林先生。(記者劉梓祁／攝影)
鬥毆導致場面混亂，倒地者為林先生。(記者劉梓祁／攝影)

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