班森賀身分盜竊猖獗 多名華人中招

布碌崙(布魯克林)近期班森賀身分盜竊案猖獗，多名華人的信用卡 、銀行卡被盜用，導致銀行戶口的積蓄被人騙走；管轄當地的市警62分局發布最新消息，呼籲民眾提高警惕，若發現淪為受害者，也應第一時間報警。

根據市警局，第一起案件中，54歲的華男 報警表示，8月31日發現銀行戶口一筆1萬6000元存款不翼而飛，銀行工作人員表示有人持著他的銀行卡，在4月期間到全市多個自動提款機(ATM)取現；受害者說，從來沒有授權任何人提取他銀行裡的錢，也不明白歹徒如何取得銀行卡，銀行目前已將手中持有的監控錄像，交由警方調查。

8月29日，一名40歲的華男也報警稱，有人盜用他的信用卡四處購物，直到被銀行追討時才知道有一筆4503元的債額；經調查發現，有人持他的卡單在7月9日一天內，到全市各個地點消費，目前警方也已介入調查。

第三起案件中，一名50歲華男報警稱身分被盜竊，有人利用假護照作為身分證，向銀行申請了一張銀行卡；歹徒後來持卡在8月29日多次提款，導致他損失9000元，警方目前憑藉受害者提供的文件展開調查。

另一名40歲華男也在近期報警，表示5月申請的信用卡遲遲未收到，直到8月31日拿到月結單時，發現有一筆他從未消費過的642元卡債；最後，一名37歲華女 則表示，不法分子盜用她的信用卡，到百思買(Best Buy)商場購物，欠下一筆債務，她也表示信用卡從未遺失過。