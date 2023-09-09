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華男網路賣車 街頭面交被非裔買家劫走

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙一名華男日前與非洲裔男子在街頭進行交易，結果不注意時遭對方盜走車子。(取自谷歌地圖)
布碌崙一名華男日前與非洲裔男子在街頭進行交易，結果不注意時遭對方盜走車子。(取自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀一名華男日前在網路賣車，與一名非洲裔男子線上議價後約定好在街頭進行交易，不料面交當日男子趁華男不注意，將汽車開走，揚長而去；管轄當地的市警62分局目前已展開調查，但至今還無人落網。

據警方紀錄顯示，受害者是一名32歲的華男，他在社交網站上刊登廣告，出售一輛2015年出產的本田雅閣(Honda Accord)轎車；8月28日一名非洲裔男子向他發送信息，表示對這輛車很感興趣，雙方議價後，決定當日就在班森賀的23大道8404號的公寓樓旁進行交易。

華男表示，一開始並無異常，對方坐在駕駛座試駕了一段路，自己則坐在副駕駛座上；回到上述地點後兩人都一起下了車，這時非洲裔男子讓他將後車廂打開，趁華男走到車尾之際，非洲裔男子跳上車內，把車沿著85街東向、往24大道方向開走。

在另一起案件中，報住在14大道交69街的華男指出，於8月27日將一部2022年出產的重型機車停在家門前的街道上，隔天上午返回現場時竟發現機車已不見蹤影；他向警方指出，每次離開機車時都有使用堅固的鎖頭將機車上鎖，他後來檢查監控錄像，發現兩名非洲裔男子趁夜持著不明武器將鎖頭剪開，隨後將機車開走。

以上的兩宗案件，警方均已向受害者獲取證據，並通過監控錄像調查，但至今都還無人落網。

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