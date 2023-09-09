先取車牌、假意提醒、亮槍劫車 華社出現新模式搶案

法拉盛停車車窗被全部砸碎。(嚴女士提供)

公共安全巡邏隊(PSP)提醒，近來出現新型劫車模式，劫犯摘下車主車牌後假意提醒車主丟失車牌，待他下車取時，伺機坐上他的車逃之夭夭。此外近來在法拉盛 ，也發生至少兩起砸車竊案。

巡邏隊副隊長李啟基介紹，劫匪先是跟蹤車主來到停車場，待其下車後，他們會取下車主的車牌等待，而當車主返還，打算開車離開時，劫匪們會追上車主，在車窗外展示他的車牌，製造車主似乎剛剛才丟失了車牌、而他們出於好意想要歸還的假象。

此後，當車主將車停下，打算拿回自己的車牌之時，他們便會亮槍威脅，隨後劫車，逃之夭夭。

「這是一個經過精心排練和組織的計畫」，李啟基說，當停車時，其他駕駛可能不知道發生了什麼，嫌犯便已駕車離去。

此外，據讀者反映及警局報告，近來法拉盛也發生至少兩起砸車竊案，第一起竊案發生在4日(周一)，一位56歲的華人 男子據報，他將車停在法拉盛三福大道(Sanford Ave.)142-10號對面，之後他發現，一名陌生人士打破了副駕駛位置的車窗，取走裡面的一張信用卡、紐約州的駕駛證以及汽車保險後逃走。

第二起竊案發生在3日(周日)晚7時30分至10時間，在法拉盛36路交大學點 大道(College Point Blvd.)路段，一輛華人女車主的車窗被全部砸碎，車內外均是玻璃渣，一台PS5遊戲機及圖書館借書均被竊走。

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