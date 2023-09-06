皇后區交通局倉庫 勞工節大火 200消防員花4小時控制火勢

市消防局在現場安排了特種作戰指揮部隊，並通過使用發動機，把水從法拉盛海灣引到梯子上，以控制並最終撲滅大火。(Citizen截圖)

位於皇后區 的紐約市 交通局(DOT)倉庫在勞工節當晚發生五級大火，導致五名消防員受傷，200名消防員和急救人員花了大約四小時控制住火勢，起火原因還在調查中。

根據紐約市消防局，4日(周一)晚上10時，位於皇后區白石高速公路沿線、哈珀街(Harper St.)32-11號的市交通局倉庫屋頂發生五級大火，該建築僅一層，供儲存維修設施，所幸火災發生時，大樓內沒有交通部人員。

第一批消防人員在到達後立刻發現附近幾乎沒有水壓，200名消防員和急救人員陷入無水可用的困境。市消防局助理局長、皇后區指揮官費蘭特(Joseph Ferrante)5日上午表示，他們隨後在現場安排了特種作戰指揮部隊，且通過使用發動機，把水從法拉盛 海灣引到梯子上，以控制並最終撲滅大火。

市應急管理辦公室(Office of Emergency Management)在救火期間，警告可樂娜和法拉盛的居民關閉窗戶，避免吸入煙霧，白石高速公路也禁止機動車通行。根據現場視頻，現場火光一片，滾滾濃煙幾乎遮住天空。

火勢在次日凌晨、即5日(周二)早上2時10分左右被控制，用時四小時。市消防局稱，五名消防員因輕傷需要治療，受傷原因主要是因為高溫和潮濕環境導致的疲勞。他們也在5日白天繼續觀測起火點狀況，並同步調查火災原因。