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華埠六旬華婦遭自行車撞 頭部重傷 肇事者已逃離

記者劉梓祁／紐約報導
華埠六旬婦女遭自行車碰撞，被緊急送醫。（讀者提供）
華埠六旬婦女遭自行車碰撞，被緊急送醫。（讀者提供）

曼哈頓華埠5日上午發生自行車碰撞事故，導致一名六旬華人女性受傷送院，情況嚴重。

根據市警(NYPD)消息，事故發生於當日上午約10時30分前後，地點位於華埠格蘭街(Grand St.)交企李士提街(Chrystie St.)附近，一名自行車騎手撞擊了位於路旁的受害者。

根據初步調查，傷者為69歲女性，由於傷勢嚴重，已被送往表維醫院(Bellevue Hospital)。目擊者指其為華人，被撞擊後腦部著地，大力撞向路沿，隨後便失去意識，情況「看著不妙」。

警方表示，將華婦撞至重傷的騎手在事後離開現場，迄今尚未逮捕任何人，調查仍在進行中。事故發生後，警員曾短暫封鎖涉事路段，並攜帶勘測儀器在場勘查。至截稿時，市警未公布嫌疑人信息。

周邊商戶表示，事發地位於華埠羅斯福公園(Sara D. Roosevelt Park)周邊一帶，其長期以無序和混亂著稱，不僅因為毒品吸食、贓物盜賣和遊民聚集現象隨處可見，還因周邊大量單車、摩托車或滑板車不遵守交通秩序，導致寬大的「井字型」路口時常充滿不安全的因素。

市警數據顯示，在2022年，在曼哈頓，由自行車導致的交通事故共造成168位行人受傷、164位騎手受傷，以及一位行人死亡和一位騎手死亡。

華埠 曼哈頓 華人

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