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「兒子車禍被捕」 史島86歲老人遇電話詐騙失金5萬

記者胡聲橋／紐約報導
史泰登島86歲老人遭遇詐騙電話，損失5萬元，警方公布嫌疑人照片。(警方提供)
史泰登島86歲老人遭遇詐騙電話，損失5萬元，警方公布嫌疑人照片。(警方提供)

史泰登島日前發生一起電話詐騙案，一名86歲老人接到詐騙電話，聲稱他兒子遭遇車禍且被捕，需要錢找律師去搭救，導致老人被騙5萬元。警方已公布了嫌疑人的照片，希望知情人向警方提供線索。

據這名老人介紹，他近日接到一名男子的電話，對方謊稱他兒子，說自己在新澤西州遭遇一場嚴重車禍。而且還被逮捕。這名假冒他兒子的人說，自己和一輛車追尾，鼻子骨折，警察不僅將他關押，還沒收了他的蘋果手機。接到電話後，老人為兒子感到害怕。為了證實身分，老人還向來電者詢問了兒媳婦的名字以及家庭其他重要細節，但對方對答如流，沒有任何破綻。

據受害老人回憶，此後他接到另一通詐騙電話，來電者自稱是負責兒子案件的律師，且精通法律術語，讓其相信他的兒子被關在新澤西州的某個監獄裡。老人說，這名所謂律師聲稱，他的兒子可能面臨酒後駕車的指控，因為他兒子差點沒有通過酒精測試儀的測試，所以他們正試圖與警方達成協議。

據悉，這起詐騙案件發生在8月15日和16日兩天內，自稱律師的詐騙者先後兩次來到受害老人家中拿錢，共計3萬元，第三次則和受害老人在當地一家銀行取款2萬元。

受害老人後來發現兒子並未被捕，他在樓下的公寓裡做水管工，經常出入公寓。受害老人說，他沒想到給兒子打電話或到樓下查看。在整個行騙過程中，騙子一直勸阻他不要使用手機聯繫他兒子。

史泰登島86歲老人遭遇詐騙電話，損失5萬元，警方公布嫌疑人所用車輛的照片。(警方...
史泰登島86歲老人遭遇詐騙電話，損失5萬元，警方公布嫌疑人所用車輛的照片。(警方提供)

警方目前已公布兩名涉案男子的照片，這些照片是通過受害老人與其會面處的監控攝像頭拍攝的。警方還公布了一輛嫌犯使用的灰色轎車的照片。據警方描述，第一名男嫌犯身高約6呎，體型較胖，膚色較淺，身穿藍色格子襯衫和棕褐色褲子。第二名男嫌身高約6呎，體型較瘦，膚色較淺，身穿淺藍色襯衫和藍色牛仔褲。

警方呼籲民眾看到與照片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com提供線索，消息來源絕對保密。

詐騙 新澤西州 史泰登島

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