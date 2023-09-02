布碌崙鎚殺案女童 度過最危險期

兩小孩的傷勢都有好轉，David(右)成功走下床去看望妹妹Sophia(左)。(取自GoFundMe網頁)

布碌崙 (布魯克林)租客鎚殺案中重傷的兩名孩童，自案發一周多以來在醫院接受密切觀察；最新消息透露，兩孩童再次傳出好消息，康復路上有進展，特別是一直以來傷勢更嚴重的女童，目前也已度過最危險的階段。

紐約親子 互助會目前已在網上設立GoFundMe網頁，為男童David和女童Sophia設立的20萬募款目標也已快達標，籌款團隊隨時會更新兩名幼童的傷情，給大眾特別是捐款民眾一個交代；8月31日，他們便表示兩孩童都有不錯進展，傷勢再次迎來好轉跡象。

其中David在父親劉景洪和醫生的陪同下，成功下床走到Sophia的病床看望她，這是事故發生以來他首次見到妹妹，會詢問妹妹的情況表達關心、進行簡單的交流；不過，David對案發當日的記憶逐漸恢復，並且開始做惡夢，「接下來要面對更多的創傷問題。」

至於Sophia也很萬幸地甦醒過來，從重症病房轉移到普通病房，交流能力還是有限，但對父親的聲音有反應，劉景洪表示，「我告訴Sophia我是她爸爸，她會張口努力說『爸爸』這個詞，但聲音暫時還發不出來」，目前的狀態是有時能給予回應、有時不能。

不過值得慶幸的是，她的傷勢相較一開始已經好轉不少，手可以抓著玩具，並開始進食，「這些都是復原路上很好的信號」；醫生也說，她已熬過康復期最危險的階段，令家人和籌款團隊都鬆了一口氣。

紐約親子互助會表示，目前擔心Sophia的一側身體缺乏知覺和活動能力，因此接下來醫院會對她進行全面檢查，包括腦部掃描等，腦精神科和心理科專家都會共同開展工作；當前看來她身體的其他部位似乎沒有問題，但當然創傷後帶來的長期影響依舊不確定，譬如是否會出現新症狀，醫生也特別擔心女童的腦損傷會誘發癲癇等。

籌款團隊也鼓勵關心兩孩子的民眾書寫明信片給他們，並寄到該會位於布碌崙的辦公室，地址是布碌崙58街909號(909 58th St, Brooklyn, New York, 11219)，「這些熱情洋溢的鼓勵和支持話語，會被送到這對勇敢的兄妹手中，您的幫助是他們堅強的動力。」

另外，為確保公眾的善款全盤用在孩子的醫療、住宿、教育 上，在州參議員曲怡文的協助下，律所Anderson & Associates Law, P.C.已正為兩小孩成立信託基金，善款不會因而落到其他人手中。

「籌款運動完全是為了兩名無辜的孩子，希望社區不要惡意揣測評論」，黃妮可表示，針對籌款社區開始出現流言蜚語，希望大家把注意力放在兩小孩身上，她也強調所有款項將在基金成立後轉進去，屆時籌款戶口就會關閉。