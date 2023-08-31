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紐約華女深夜遭推落軌 懷疑嫌犯有仇恨犯罪動機

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紐約華女深夜遭推落軌 懷疑嫌犯有仇恨犯罪動機

記者顏潔恩／紐約即時報導
受害者許亞楠與丈夫。(受害者提供)
受害者許亞楠與丈夫。(受害者提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園一名34歲華女日前在曼哈頓搭乘地鐵時，遭一名陌生男子推下月台，在列車駛入站以前被其他乘客聯合救起，無性命危險，但左腿仍骨折、身上有多處瘀青；儘管警方暫未以仇恨犯罪展開調查，但受害者認為月台上有十幾人，嫌犯偏偏盯上亞裔面孔的她，恐與種族歧視有關。

該案發生於29日晚上11時15分左右，許亞楠正在回家路上，在往布碌崙方向的Chambers街地鐵站的月台等車時，一名男子從她身後猛力推了一把她的腰，導致她落軌；她隨後成功被乘客救起，送往紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)接受治療，除左腿骨折外，身上有多處瘀青。

許亞楠表示，案發前才剛從階梯上走下來，她靠在柱子旁，離月台還有三呎遠距離，她接著想拿出手機傳短信給丈夫時就被人推落軌，「我當時趴在地上，左腿已經受傷，完全站不起來」；當下腦子一片空白，回過神來意識到要快點離開軌道，無法站起身的她只好往月台邊緣攀爬，接著使出全身力氣用雙手將自己撐起來，三名男性乘客隨後也將她拉上月台，扶到木椅上休息，有人也幫她叫來警察。

「我根本不知道身後有人，要不然就會有防備心」，她表示在來到紐約之前便對此類犯罪略有所聞，平時搭地鐵時也很謹慎，但沒想到這樣的事還是發生在自己身上，「感覺很糟糕，我的腳現在完全抬不起來」；不過她也對伸出援手的目擊者表示感謝，他們在案發後試圖了解情況，衝著嫌犯破口大罵，並合力將自己救起。

「我們很崇尚美國的自由，很嚮往來到這裡」，許亞楠來自中國河南，兩、三個月前和丈夫來美，目前在事發地附近的一家按摩店當學徒；她說，當時月台有那麼多人，偏偏是亞裔面孔的自己遭到攻擊，覺得嫌犯有仇恨犯罪之嫌。

目前她最大的擔憂是需要動手術，但初來乍到又沒有保險，「醫院告訴我必須全部自費，普通檢查已經要幾百塊，不確定要怎麼負擔」；對此亞裔維權團體表示，將協助許亞楠與曼哈頓地方檢察官辦公室取得聯繫，通過「受害者資源部門」(Victim Resources)的一些項目，相信可以提供必要援助。

警方透露，許多目擊者看見嫌犯的模樣，形容他是一名40多歲、膚色較淺的男子，大約6呎高、體格龐大；犯案時身穿紅色衣服、棕褐色的靴子和深色運動褲，嫌犯目前還在逃。

警方已公布嫌犯照片，呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

許亞楠的左腿骨折、身上有多處瘀親。(記者顏潔恩/攝影)
許亞楠的左腿骨折、身上有多處瘀親。(記者顏潔恩/攝影)
涉嫌將人推落軌的嫌犯。(市警提供)
涉嫌將人推落軌的嫌犯。(市警提供)

地鐵站 亞裔 布碌崙

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