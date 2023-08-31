疑涉毒品交易糾紛 華男車內遭槍擊 警鎖定2西語裔嫌

戴克高地日前發生槍擊案，鄭永佳在案發後到現場了解情況。(鄭永佳團隊提供)

布碌崙(布魯克林)接近8大道華社的戴克高地(Dyker Heights)日前發生一起街頭槍擊 案，一名華裔男子與兩名西語裔男子當時在車內談話，其中一名男子突然亮出手槍，朝華男 開槍，華男目前已送醫治療，無性命危險；有消息稱，這起案件可能是涉及街頭毒品 交易，懷疑幾人在車內未談攏而引發槍擊案。

該案件發生於29日下午4時45分許，68分局警員接報抵達7大道交71街處調查，隨後發現一名中彈的28歲華男；華男向警員指出，原本和另外兩名西語裔男子坐在他們灰色的本田(Honda)轎車內，中途其中一人突然抽出一把黑色的手槍，車內頓時陷入混戰，幾人在車內爆發肢體衝突。

過程中歹徒開了一槍射中華男的臀部，另一男子則拔刀刺中華男的胸部，他最終勉強逃出來，跑回自己的車上，而兩嫌則開車沿著71街東向、往8大道方向逃逸；受害者當下被急救人員送往瑪摩利醫院(Maimonides Hospital)，傷勢雖嚴重、但無性命危險。

據悉，槍擊的案發地點是在7大道，不過警員是在12大道處發現華男的身影，他受傷後強忍著傷勢離開現場，才到12大道報警求助；案發後，州眾議員鄭永佳曾到現場了解情況，他隨後也發推文表示，受害者預計能夠康復、並無大礙，而這起槍擊案與附近地區無關，幸運的是沒有造成其他無辜民眾受傷，他表示將會密切關注案情發展。

據調查此案的警探稱，這起案件很有可能是毒品交易出了差錯，相信受害者是在約定地點與兩嫌進行交易，但最後談不攏導致有人拔槍攻擊；截至當前，警方尚未逮捕任何人，具體案件仍在調查中，未提供兩嫌的體徵信息。

這已不是布碌崙華人社區今年首次發生街頭毒品交易引發的槍擊案件，上個月在8大道交57街，一名西語裔男子也因涉及毒品交易，遭一名華裔男子開槍射死，嫌犯至今都還未落網。

警方目前已經向當地商家、屋主截取監控錄像、幫助調查，並呼籲案件知情者立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。