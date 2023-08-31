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曼哈頓4死家庭慘案 男殺害未婚妻及2稚兒後自殺

記者邢易霖 / 紐約報導
曼哈頓上西區日前發生家庭慘劇，41歲的洛佩茲(右)殺死未婚妻維特克(左)及兩個兒子後自殺。(取自維特克臉書)
曼哈頓上西區日前發生家庭慘劇，41歲的洛佩茲(右)殺死未婚妻維特克(左)及兩個兒子後自殺。(取自維特克臉書)

曼哈頓上西區86街(Upper W 86th St)一處公寓日前發生一起家庭慘案，住在該公寓內的一名男性管理員，將自己的未婚妻和兩個兒子殺死後自殺，兩名受害兒童分別只有一歲和三歲。

案件發生在28日下午2時50分左右，警方在河濱大道(Riverside Drive)附近的一間公寓裡發現了四具屍體，根據警方的調查，女性成年受害者的喉嚨被割開，兩個孩子的身體被刺傷。據公寓其他住戶指認，兇手確認為是住在該公寓管理員。

據該住戶透露，兇手父親當日早間前來探望家人，但發現無法進入公寓後，就強行將門打開，當他看到地板上有血跡時立即撥打了急救電話。最終，消防員協助警察一起進入了該公寓，在床上發現了一名男子的屍體，在走廊發現了一名女子的屍體，兩個孩子被發現在客廳死亡。

事後警方確認，行凶後自殺者是41歲的洛佩茲(Edison Lopez)，其他三名死者是其40歲的未婚妻維特克 (Aleksandra Witek)、三歲的盧西安(Lucian)和一歲的卡爾文(Calvin)；經法醫驗屍認定，三名被殺者均死於頸部「銳器傷」或「割傷」，行凶者屬於自殺。

一位目擊證人表示，兇手洛佩茲 (Edison Lopez)和家人住在四樓的公寓裡，他親眼目睹了案發現場，很可怕；一位兇手的鄰居表示「他人很好，家庭美滿。我無法想像會發生這樣的事情。」

據瞭解，兇手從小就住在西86街社區，許多老住戶都是看著他長大的。幾十年的老住戶艾倫(Lynne Allen)說，兇手十歲搬進這棟樓時，「我就認識他了，他十幾歲時就幫助照顧我的貓，是個大好人。他的家人都很好，孩子們也很可愛。」

警方和鄰居表示，兇手最近找到了一份新工作，擬擔任威徹斯特郡一棟公寓樓的管理員並計畫搬家。然而，由於他的新公寓在9月1日之前無法竣工，他又必須搬出目前居住的公寓。這種情況可能導致一些壓力情緒的產生，因為兇手可能無法即時搬遷到新的公寓，這可能對他的生活造成一定的困擾。但據兇手父親透露，兇手生前並未出現壓力過大的徵兆。

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