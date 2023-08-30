班森賀華男遇加密貨幣投資詐騙 失金2萬

一名華男通過網路結識一名陌生女子，在對方的慫恿下開始加密貨幣投資，最終遭騙2萬多元。(彭博資訊)

布碌崙(布魯克林)班森賀的身分盜竊以及網路詐騙頻發，一名華男 通過網路結識一名陌生女子，在對方的慫恿下開始加密貨幣投資 ，最終遭騙2萬多元；管轄當地的市警62分局也呼籲民眾，提防社區偷信導致的身分盜竊現象，已有多名華人中招，被盜竊的身分被用來申請銀行卡、信用卡。

根據62分局紀錄，報住在P大道交西8街的一名34歲華裔男子，於6月20日在網上結識一名陌生女子，幾乎每天都會聊天；直到8月初，對方建議他投資加密貨幣，稱自己使用一個叫作Uracoins的網站，至今已賺取大筆利潤。

華男聽信對方的話，開始在這個平台進行交易，共投入2萬4856元；直到最近華男因急需用錢，提出要從投資帳戶中提取部分現金，卻遭管理人員拒絕，表示要加碼投入1萬5125元的稅費，才能提現。

這時華男驚覺受騙，拒絕再支付更多的錢，而該名女子也將他拉黑，再也聯繫不上；受害者於本月16日在家人的陪同下前往警局報案，已將所有證據交給警察，但至今未有進展。

除此之外，62分局近來也發生多起身分盜竊案，不少華人中招，居住在21大道交84街的一名56歲華女 報警稱，個人資料遭歹徒盜用，拿去申請一張萬事達卡(Mastercard)，並在長達8個月的時間內到處購物，令她欠下2153元的卡債；另一名報住在15大道交西9街的33歲華女則表示，儘管信用卡一直在身上，但資料卻洩露，被不法分子盜刷，導致她欠下1105元的債額。

第三名受害者是一名32歲的華女，表示有人利用她的身分，到花旗銀行(CitiBank)從其銀行帳戶中提走1000元現款，她向警方表示，曾向銀行申請新的銀行卡、5月份也向州車管局申請新駕照，但都從未收到兩個證件，猜測是社區有人盜走這些重要信件。

警方目前已向受害者索取證據，但未能有重大調查進展，呼籲民眾提防為上，要經常檢查銀行月結單，確保無異常交易。