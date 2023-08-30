我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加房價中位數74.3萬 逼近高點

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

班森賀華男遇加密貨幣投資詐騙 失金2萬

記者顏潔恩／紐約報導
一名華男通過網路結識一名陌生女子，在對方的慫恿下開始加密貨幣投資，最終遭騙2萬多元。(彭博資訊)
一名華男通過網路結識一名陌生女子，在對方的慫恿下開始加密貨幣投資，最終遭騙2萬多元。(彭博資訊)

布碌崙(布魯克林)班森賀的身分盜竊以及網路詐騙頻發，一名華男通過網路結識一名陌生女子，在對方的慫恿下開始加密貨幣投資，最終遭騙2萬多元；管轄當地的市警62分局也呼籲民眾，提防社區偷信導致的身分盜竊現象，已有多名華人中招，被盜竊的身分被用來申請銀行卡、信用卡。

根據62分局紀錄，報住在P大道交西8街的一名34歲華裔男子，於6月20日在網上結識一名陌生女子，幾乎每天都會聊天；直到8月初，對方建議他投資加密貨幣，稱自己使用一個叫作Uracoins的網站，至今已賺取大筆利潤。

華男聽信對方的話，開始在這個平台進行交易，共投入2萬4856元；直到最近華男因急需用錢，提出要從投資帳戶中提取部分現金，卻遭管理人員拒絕，表示要加碼投入1萬5125元的稅費，才能提現。

這時華男驚覺受騙，拒絕再支付更多的錢，而該名女子也將他拉黑，再也聯繫不上；受害者於本月16日在家人的陪同下前往警局報案，已將所有證據交給警察，但至今未有進展。

除此之外，62分局近來也發生多起身分盜竊案，不少華人中招，居住在21大道交84街的一名56歲華女報警稱，個人資料遭歹徒盜用，拿去申請一張萬事達卡(Mastercard)，並在長達8個月的時間內到處購物，令她欠下2153元的卡債；另一名報住在15大道交西9街的33歲華女則表示，儘管信用卡一直在身上，但資料卻洩露，被不法分子盜刷，導致她欠下1105元的債額。

第三名受害者是一名32歲的華女，表示有人利用她的身分，到花旗銀行(CitiBank)從其銀行帳戶中提走1000元現款，她向警方表示，曾向銀行申請新的銀行卡、5月份也向州車管局申請新駕照，但都從未收到兩個證件，猜測是社區有人盜走這些重要信件。

警方目前已向受害者索取證據，但未能有重大調查進展，呼籲民眾提防為上，要經常檢查銀行月結單，確保無異常交易。

華男 華女 投資

上一則

布碌崙租客鎚殺案 兩童傷勢好轉

下一則

新冠捲土重來 紐約州府籲小心防疫

延伸閱讀

FBI領導跨國執法行動 擊垮病毒插件Qakbot

FBI領導跨國執法行動 擊垮病毒插件Qakbot
失竊起亞、現代車飆增 芝市提告車廠

失竊起亞、現代車飆增 芝市提告車廠
警緝8大道偷包賊 還盜刷苦主信用卡

警緝8大道偷包賊 還盜刷苦主信用卡
亞凱迪亞市今夏入室盜竊案 近5成透過後院窗戶或玻璃門進入

亞凱迪亞市今夏入室盜竊案 近5成透過後院窗戶或玻璃門進入

熱門新聞

視頻流出華裔女房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。(讀者提供)

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

2023-08-23 16:33
死者趙招招一家四口。(親友提供)

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

2023-08-25 14:52
公寓樓慘案發生後，警方封鎖了現場。(記者胡聲橋/攝影)

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

2023-08-23 19:08
布碌崙(布魯克林)日落公園租客鎚殺案兇嫌葉力勇(Liyong Ye，音譯)，日前已遭控謀殺罪。(Fox影片截圖)

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

2023-08-25 10:42
根據兇嫌室友，死者曾拿鐵鎚威脅兇嫌，被兇嫌反手奪過後反殺。目前此案仍在調查當中，圖為凶器。(市警提供)

布碌崙鎚殺案…室友：她常砸門找碴 老實人凶起來很可怕

2023-08-25 02:29
視頻的截圖顯示，華裔女性二房東的一對兒女被警方救出時，身上渾身是血。（讀者提供）

紐約爆華裔租客鎚殺命案 母被打死 2幼童重傷

2023-08-24 07:53

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物