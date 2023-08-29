企圖謀殺前妻同事 布碌崙華男判囚15年

布碌崙華男企圖謀殺前妻同事被判入獄15年。(本報資料照)

布碌崙 (布魯克林 )一名華男 因為犯有企圖謀殺罪等罪行，近日被判處15年監禁。這名華男在戴克高地(Dyker Heights)前妻同事的家門外伏擊受害者，對其連捅數刀，使其在車道上流血不止，身受重傷。

此案被告為43歲的陳建清(Jianqing Chen，音譯)，報住布碌崙戴克高地。布碌崙高等法院法官塔利(Jane Tully)8月25日判處被告陳建清15年監禁和五年獄後監督(post-release supervision)。陪審團於7月7日認定被告犯有二級企圖謀殺罪(attempted murder)、一級攻擊罪(assault)、四級非法持有武器罪(criminal possession of a weapon)和二級嚴重騷擾罪(aggravated harassment)。

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)說，證據顯示，從2022年2月1日至3月3日期間，被告陳建清向其34歲的前妻撥打了約159個騷擾電話，並發送了500條短信。在這些電話和短信中，被告對其前妻進行侮辱，並威脅要對前妻及其熟人使用暴力。他還突然出現在位於戴克高地的前妻家中，敲她的窗戶。被告與前妻結婚10年，於2019年離異，育有兩個孩子。

布碌崙華男企圖謀殺前妻同事被判入獄15年。(本報資料照)

受害者是陳建清前妻的同事，之前兩人曾拼車前往辦公室。2022年3月3日下午6時左右，被告陳建清離開自己位於68街住所，步行前往受害者位於第67街的家。證據顯示，受害人於下午6時15分左右到達家門口，走進與鄰居共用的車道。受害者在那裡遭到了被告的伏擊，被告從後面悄悄靠近，刺傷了受害人的頸部、頭部、面部、背部和手臂，造成大出血。被告在襲擊過程中割傷了自己的手，隨後逃離現場。

幾分鐘後，受害者的女兒回家時發現案情並報警，將受害者緊急送往醫院接受治療。與此同時，被告前往紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital - Brooklyn)，在那裡告訴醫護人員自己被兩名持刀的非洲裔男子搶劫。

經過調查，被告因涉嫌襲擊被捕。證據包括從犯罪現場發現的刀上提取的DNA，以及他在襲擊過程中被監控錄像拍下的畫面。