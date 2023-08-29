法拉盛買兇殺人案開庭 華警證詞引激辯

顧欣2019年2月在法拉盛一家KTV開完新年派對後，在門外等電召車時被槍殺。(本報檔案照)

紐約市 居民余清明(Qingming Yu，音譯)被指控於2019年2月夥同張哲(Zhe Zhang，音譯)雇用槍手阿卜魯(Antony Abreu)，在法拉盛 一家KTV大門外，槍殺了當時31歲的華男顧欣(Xin Gu，音譯)。此案28日在紐約東區聯邦法院繼續審理，余清明、張哲和阿卜魯三名被告都出庭受審，控辯雙方主要就證詞、證物，以及一些程序問題進行辯論。

余清明、張哲和阿卜魯三名被告當日身穿灰色囚服，戴著手銬，在各自律師的陪同下出庭，余清明和張哲的家屬都旁聽了庭審。余清明神情嚴肅，面容蕭瑟；張哲神情開朗，還不時和家人打招呼，或許是為了安慰來法庭旁聽的年邁老母；阿卜魯則表情淡漠，眼光冷峻。

控辯雙方主要就證詞和證物是否採納，證物如何處理，以及一些程序問題進行了辯論。例如，是否採納紐約警察局一名華裔警察的間接證詞，就引起了控辯雙方的激烈辯論；另外，檢方認為有一條短信可以證明案發時余清明和張哲在一起，這引起了三名辯護律師的強烈反對。

28日的開庭屬於「情況會商」(Status Conference)。目前，此案的陪審團成員還沒有選擇完成，下一次開庭的日期是9月8日。

本案被告之一余清明。(本報檔案照)

2019年2月，顧欣在法拉盛一家KTV開完新年派對後，在門外等電召車時被槍殺。根據指控，余清明經營一家房地產開發公司，顧欣則是余清明的前雇員，後者在離開余清明的公司後，自立門戶成立了另一家開發公司與余清明競爭，並帶走了部分客戶。余清明懷恨在心，於是買兇殺人。他透過外甥游悠(You You)聯繫，雇非洲裔阿卜魯為槍手殺人，案發時張哲是司機。

案中三名華人 於去年5月10日被捕，去年12月向法庭提出動議，要求撤回警方根據三項搜查令查獲的全部證據，遭法官駁回。