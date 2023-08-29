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紐約客談／銀行糾紛多難立案 民眾無助

紐約客談

紐約似乎進入了一個缺乏信任的時代，地鐵上的無辜攻擊、商家對消費者的嚴加防範，以及銀行的各類糾紛，層出不窮。

在這個信息爆炸的時代，信任的重要性愈發突顯。市民信任政府和機構，信任商家和金融機構，是維護社會穩定和和諧運行的基石。然而近年來，紐約的銀行卻愈發被各種糾紛所籠罩，從消費者投訴到金融詐騙，從服務不當到隱瞞隱私，幾乎每個人都可能成為糾紛的受害者。

其實這不是一個新問題，單單紐約皇后區法拉盛，就有多家銀行在近三年發生多起嫌犯使用偽造證件，從銀行取出受害者存款的案件，部分用戶至今未拿回損失，甚至導致不少受害者不得不在銀行門口示威。

原因的其中之一是銀行的安保系統有待更新，誰讓詐騙犯的技術日新月異、突飛猛進；然而，最令人詫異的並不是這些問題本身，而是警方難以立案，尤其是在離開現場以後，讓遇到類似問題的普通小市民更加無助。尤其，警方有警方的難處，捉襟見肘的人手卻要應對堆如山高的案件，在另一個層面更加凸顯出社會安全感危機。

束手無策的市民，自身也需提高警覺，保護自己的權益。在面對銀行問題時，可以嘗試與銀行進行溝通，尋求合理的解釋和解決方案。如果遇到無法解決的問題，還是要在原地立刻報警，並且拍照錄像留好證據，儘量不要事後報警。此外，加強金融知識的學習，提高對於詐騙和盜竊行為的識別能力，也是保護自己的一個重要手段。

詐騙 地鐵 法拉盛

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