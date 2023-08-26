罵美甲店員、稱亞警為「猴子」 女被判三年緩刑

女子因在華埠美甲沙龍騷擾店員，被判處緩刑。（取自蘋果地圖）

仇亞犯罪在新冠疫情發生後快速增加，許多華人受害，失去安全感，他們紛紛呼籲執法部門加強打擊；日前，一名女子因在曼哈頓華埠 一家美甲沙龍店對其員工發表種族主義言論，並在事後騷擾逮捕她的亞裔 警員，被判處三年緩刑。

根據市警局，2021年4月某日約下午5時，威廉姆斯(Sharon Williams)進入位於華埠麥地臣街(Madison St.)和詹姆士街(James St.)附近的「美甲佳選」(Good Choice for Nails)沙龍，對工作人員進行咒罵和威脅。

曼哈頓最高法院近日表示，威廉姆斯因連續騷擾行為，被判處三年緩刑。在此期間，現年52歲的威廉姆斯還被規定必須參加一項消除隱性偏見的項目、進行憤怒管理以及酗酒和藥物濫用障礙篩查。

威廉姆斯在犯案當日，指美甲技師將新冠病毒帶到美國，並在隨後將逮捕她的亞裔警察稱為「中國猴子」，並高喊「我要打你的臉」。隨後，她被控涉及仇恨犯罪的加重騷擾和非法闖入。

威廉姆斯據報在華埠居住已有20年，被捕前已有三起未結案件，均涉嫌襲擊和威脅他人。法庭審判前，檢察官曾多次提出不計入刑事記錄的和解方案，其中包括參加為期26周的隱性偏見項目，但遭到拒絕。

助理地區檢察官休爾託斯(Dylan Los Huertos)表示，威廉姆斯拒絕採取任何積極的措施以做出改變，並繼續對她所在社區的弱勢人群使用暴力。因此，休爾託斯曾希望威廉姆斯在監獄服刑一年。

同時，檢察官仍在就另一起案件、尋求對威廉姆斯判處最高三年的監禁。該案中，她被指控在2022年6月對一名女性惡言相向，後者正是她在一月前涉嫌用刀襲擊的同一人。

根據法庭記錄，威廉姆斯在第二次襲擊受害人時說出「我帶了一把刀，我要刺你」、「我要揍你，因為你是同性戀」，違反了保護令。

休爾託斯在法庭上指，此次事件為仇亞犯罪激增時期的一個典型案例，並與全國範圍內的情況相符。數據顯示，在2020年到2021年間，五分之一的亞太裔市民成為仇恨犯罪的受害者。