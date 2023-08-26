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罵美甲店員、稱亞警為「猴子」 女被判三年緩刑

記者劉梓祁／紐約報導
女子因在華埠美甲沙龍騷擾店員，被判處緩刑。（取自蘋果地圖）
女子因在華埠美甲沙龍騷擾店員，被判處緩刑。（取自蘋果地圖）

仇亞犯罪在新冠疫情發生後快速增加，許多華人受害，失去安全感，他們紛紛呼籲執法部門加強打擊；日前，一名女子因在曼哈頓華埠一家美甲沙龍店對其員工發表種族主義言論，並在事後騷擾逮捕她的亞裔警員，被判處三年緩刑。

根據市警局，2021年4月某日約下午5時，威廉姆斯(Sharon Williams)進入位於華埠麥地臣街(Madison St.)和詹姆士街(James St.)附近的「美甲佳選」(Good Choice for Nails)沙龍，對工作人員進行咒罵和威脅。

曼哈頓最高法院近日表示，威廉姆斯因連續騷擾行為，被判處三年緩刑。在此期間，現年52歲的威廉姆斯還被規定必須參加一項消除隱性偏見的項目、進行憤怒管理以及酗酒和藥物濫用障礙篩查。

威廉姆斯在犯案當日，指美甲技師將新冠病毒帶到美國，並在隨後將逮捕她的亞裔警察稱為「中國猴子」，並高喊「我要打你的臉」。隨後，她被控涉及仇恨犯罪的加重騷擾和非法闖入。

威廉姆斯據報在華埠居住已有20年，被捕前已有三起未結案件，均涉嫌襲擊和威脅他人。法庭審判前，檢察官曾多次提出不計入刑事記錄的和解方案，其中包括參加為期26周的隱性偏見項目，但遭到拒絕。

助理地區檢察官休爾託斯(Dylan Los Huertos)表示，威廉姆斯拒絕採取任何積極的措施以做出改變，並繼續對她所在社區的弱勢人群使用暴力。因此，休爾託斯曾希望威廉姆斯在監獄服刑一年。

同時，檢察官仍在就另一起案件、尋求對威廉姆斯判處最高三年的監禁。該案中，她被指控在2022年6月對一名女性惡言相向，後者正是她在一月前涉嫌用刀襲擊的同一人。

根據法庭記錄，威廉姆斯在第二次襲擊受害人時說出「我帶了一把刀，我要刺你」、「我要揍你，因為你是同性戀」，違反了保護令。

休爾託斯在法庭上指，此次事件為仇亞犯罪激增時期的一個典型案例，並與全國範圍內的情況相符。數據顯示，在2020年到2021年間，五分之一的亞太裔市民成為仇恨犯罪的受害者。

華埠 亞裔 曼哈頓

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