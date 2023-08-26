紐約客談／通膨面前買假貨 勿談道德

紐約市 下城「假貨一條街」如同「燒不盡的野火」，無論市警局嚴打抽查多少次，也總是「吹風吹又生」。諷刺的是，即使月月查、日日抓，假貨攤的新品也隨之日日更，銷量更是月月漲，不禁使圍觀群眾深思背後的原因。眾所周知，供需平衡是產業衍生之本，想必紐約市假貨熱銷的背後，影射出老百姓對通貨膨脹的報復與無奈；即如此尊重品牌產權的時尚 之都，也只能在冒牌貨中慰藉對奢侈品的追捧。

曾幾何時，紐約市是時尚大牌的最前沿，走在街上的俊男靚女總是手持最新款的包包、身著最昂貴的華服，無數的攝影師蹲守在城市地標，記錄著整個城市的華麗與鮮活。然而不知何時起，此番場景貌似只有在時裝周的T台上才可留存，那個奢華的世界彷彿只有Met Gala的明星紅毯，才能使人憶起紐約曾經的輝煌。街角巷陌頻出的遊民 和食不果腹的無證客，已成為鏡頭的「新寵」，背景是日趨受通膨之苦，在衣食住行各方面拮据的普通人。

根據「紐約郵報」最新的調研，相比於兩年前，市民哪怕在一般消費品上，平均支出也漲了700多元。而因為工資普遍並未跟上通膨的速度，導致許多市民連基本食物都難以負擔。此番光景，使打折季、樣品甩賣成為「救命稻草」，許多人被迫選擇價格低廉、但缺乏營養的食物過活。於是面對價格是正品2%不到的「假貨一條街」，所謂空談道德和打假意識早已顯得蒼白。如果「皇帝不知百姓苦」的情節繼續上演，假貨永遠有擁簇，出警浪費的人力財力，不如換成稅收抵免，解百姓心頭之恨。