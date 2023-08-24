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紐約華裔租客鎚殺案 嫌犯依謀殺和企圖謀殺罪被拘

騎車搶路人項鍊 紐約連發十起搶案 包括法拉盛、華埠

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
嫌犯作案圖片。(市警局提供)
嫌犯作案圖片。(市警局提供)

紐約市曼哈頓華埠、皇后區法拉盛等地，在本月連發十起搶劫模式案，劫犯騎電動腳踏車(moped)，搶走路人身上攜帶的項鍊等首飾後騎車逃走，警方24日發布六位劫匪的作案圖片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，十起搶劫案分別發生在本月5日(周六)至21日(周一)之間，受害人的年齡在17歲至60歲之間，作案地點則橫跨市警第一、五、109、17以及18分局，其中一分局為曼哈頓下城最南端，五分局為曼哈頓華埠轄區，109分局為皇后區法拉盛轄區，第17及第18則為中城轄區。

法拉盛搶劫案發生在20日(周日)傍晚5時18分，當時，一名41歲男子正行走在大學點大道(College Point Blvd.)41-05號前方，兩名騎電動腳踏車的陌生人向他靠近，搶走他的項鍊，隨後沿大學點大道向北行駛逃跑。受害人在案件中未受傷。

華埠兩起劫案，發生在18日(周五)凌晨0時5分以及21日(周一)早6時5分，第一起案件中，一位33歲女性正在茂比利街(Mulberry St.)及East Houston街附近行走，兩名騎著紅色電動腳踏車的陌生人向她靠近，強行她身上拿走了項鍊，隨後沿East Houston街向東方逃逸。受害人在案件中未受傷。

第二起案件中，一名24歲女性當時正在勿街(Mott St.)227號前方行走，兩名騎電動腳踏車的陌生人向她靠近，他們撲倒了這位受害者，並強行從她身上拿走了她的項鍊，隨後逃往不明方向。受害者自行前往市紐約大學朗格尼醫學中心(NYU Langone Medical Center)尋求醫療幫助。

警方24日發布與這些案件有關的六位嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華埠 法拉盛 曼哈頓

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