三分之二紐約公校 缺乏殘障設施

紐約兒童權益組織23日發表報告,稱紐約市超過三分之二的公立學校不能完全為殘障學生提供無障礙設施。(本報檔案照)

「紐約兒童權益組織」(Advocates for Children of New York)23日發表報告,稱紐約市 超過三分之二的公立學校 不能完全為殘障學生提供無障礙設施,意味著許多行動不便的學生可能無法進入校園。

該最新報告發現,有四成學校根本沒有無障礙教室,秋季開學後,將有數百名孩子因此無法入校。且根據紐約市數據,當前只有不到500名在公校就讀的學生,被歸類為有「骨科損傷」(orthopedic impairments),並有針對該群體的個性化教育計畫。但本市共有2500多名被歸類為「多重殘疾」(multiple disabilities)的學生,但許多卻沒有享受到針對其專門設計的課程和設施。

無障礙設施的缺乏也會導致很多年邁和行動不便的家長,無法順利到校參加畢業典禮和家長會等,以及因運動暫時受傷的學生進出教室時分麻煩,也會阻斷一些殘障人士在學校的就業機會。

據悉,紐約市的1400多所公立學校建築中,不少都有一百多年歷史,五個行政區內學校建築的無障礙設施情況也個有不同,布朗士的8學區 和布碌崙(布魯克林)的14學區,只有大約十分之一的學校是完全無障礙的,然而皇后區的第24學區有至少一半的公立學校是完全無障礙的。

根據聯邦法律,殘障人士和普通人一樣,享受同等的公共服務和公共學校便利,紐約市在這方面動作略顯緩緩,近年來,學校無障礙教育的勢頭有所增強。報告顯示,2018年只有18%的學校是完全無障礙的,但新學年,這一比例發展為31%。

紐約兒童權益組織總監史維特(Kim Sweet)說,任何孩子都不該因為沒有無障礙設施而被學校拒之門外。她正推動紐約市為公校無障礙設施這一項目撥款12億5000萬元,目標是使至少一半的建築完全無障礙,項目時間持續到2029年。