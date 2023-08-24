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市府安置無證客爭議合同 州檢介入調查

記者劉梓祁／紐約報導
市議會日前指，市府與多機構簽訂的無證移民援助合同存在問題，疑有數個大額協議未經競標流程而被簽署。(市長辦公室提供)
市議會日前指，市府與多機構簽訂的無證移民援助合同存在問題，疑有數個大額協議未經競標流程而被簽署。(市長辦公室提供)

紐約市議會日前指，市府與多機構簽訂的無證移民援助合同存在問題，疑有數個大額協議未經競標流程而被簽署，引得議員認為其可能涉嫌違規濫用納稅人款項；為此，州檢察長詹樂霞(Letitia James)已開始針對其中公司展開調查，檢視合同簽訂和執行過程是否違反正當程序。

根據州檢察長辦公室，詹樂霞已於21日向「DocGo」公司發出通知，表示正在調查此牟利公司在州內管理移民收容所的運營情況，並警告其停止任何限制照護對象自由流動和言論表達的行為。

據了解，檢察長辦公室下的民權部門已向DocGo代理律師發送信函，詳細說明其對該公司的「嚴重關切」，涉及為數千名移民尋找住及獲得醫療保健的過程，可能違反州和聯邦法律。

此前，DocGo已與市府簽訂4億3200萬元合同，負責處理移民收容服務。州檢表示，機構在提供幫扶時，為被送至州內酒店的移民提供了誤導性信息，包括有關就業機會的不準確細則，以及健康保險計畫註冊資格的界定方式。

信中還指，被服務移民無法自由離開酒店，且DocGo公司的安保人員阻止或阻撓住客與媒體交談，以及「可能危及移民獲得庇護權的其他行為」。檢方還表示，該公司可能違反了禁止「歧視和因從事受保護活動而採取報復行動」的州或聯邦法律。

因此，檢察長辦公室要求DocGo在9月13日前對各項指控做出回應，但已開始對後者展開調查。同時，當局還要求此公司在五個工作日內改變「限制移民活動或限制移民與他人交流互動的任何努力」，且DocGo還需要向檢察長辦公室提供與紐約市簽訂的合同副本。

此前，布碌崙(布魯克林)市議員韋娜芙(Inna Vernikov)表示，對市府的無證客合同感到震驚，尤以DocGo公司為主。她說，「DocGo由新冠檢測公司轉型變成無證客服務公司，目前負責將無證客轉移到紐約上州，但曾接到許多無證客投訴，指他們被公司誘導和威脅。」

儘管市長辦公室未同意立即公開合同，但市主計長辦公室表示已獲得此份在5月簽署的合同，但需完成處理後才得公開。DocGo代表亦承認收到州檢信函，認為其是對「服務範圍和如何遵守法律」的信息索求。

移民 無證客 紐約市

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