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民代訪日落公園無證客收容所 指生活環境差

記者顏潔恩／紐約報導
無所事事的無證客出現在日落公園各個角落。(記者顏潔恩/攝影）
無所事事的無證客出現在日落公園各個角落。(記者顏潔恩/攝影）

紐約市自2022年春季起湧入的無證客數量已超11萬人，這場移民危機也不停地挑戰市府的承擔能力、以及紐約客的底線；市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、以及多名布碌崙(布魯克林)民選官員日前造訪日落公園娛樂中心的無證客庇護所，指出難民的生活條件差，需要各級政府干預、提供援助，同時也不知道他們將住多久。

據悉，當日威廉姆斯、日落公園市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)、州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)、州參議員曲怡文、以及來自國會眾議員高德曼(Dan Goldman)、布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)、州參議員郭納德(Andrew Gournades)等辦公室的代表，低調地參觀了設在日落公園的臨時庇護所，以了解無證客當前面臨的問題、居住條件和環境等。

民選官員透露目前該收容所已安置了100名無證移民，在參觀之後，許多人都覺得居住環境過於惡劣，「任何人都不應該生活在這種條件下，各級政府是時候伸出援手」，威廉姆斯說道；他強調這本質上就是一場移民危機，想像一下成千上萬的人湧入一個國家，但聯邦政府、白宮卻不願作出回應，令紐約市獨自承擔。

阿維萊斯表示，在參觀庇護所之前就很清楚，現在也更確定庇護所不是永久的解決方案，「我們需要州府、聯邦夥伴與紐約市合作，並採取緊急行動找到一個長期的解決方案，既能保護無證客的尊嚴、又能尊重社區的聲音。」

她指出，庇護系統應該是一個幫助人們步入下一個階段，即找到永久住房，但目前卻被當成永久住房般在使用，直到現在都還不知道難民將會繼續待多久；幾名無證客接受採訪時則指出，對於生活的條件並不是很在意，但無法工作是目前面臨的最大障礙。

據22日公布的一項民意調查顯示，八成的民眾認為無證移民不斷湧入紐約州是個嚴重問題，是時候緩解無證移民潮；對此不少市議員、移民維權者仍表示，將繼續商討出方案，幫助難民和紐約客共同度過這場危機。

眾多民選官員日前參觀日落公園娛樂中心內的難民收容所，了解難民的居住情況。(記者顏...
眾多民選官員日前參觀日落公園娛樂中心內的難民收容所，了解難民的居住情況。(記者顏潔恩/攝影)

移民 庇護 無證客

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